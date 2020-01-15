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15.01.2020 10:29
Рубрика: В мире

Японский министр возьмет отпуск по уходу за ребенком

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: AP Photo/Koji Sasahara Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Фото: AP Photo/Koji Sasahara

Министр окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми продолжает удивлять своих коллег-депутатов и местных избирателей экстравагантными поступками.

На этот раз молодой и многообещающий политик, сын авторитетного экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми, объявил о намерении взять отпуск по уходу за ребенком. Решение для главы ведомства из страны, где для определения "смерти от переработки" существует отдельный термин - "кароси", прямо скажем, необычное.

Фото: EPA-EFE/ KIMIMASA MAYAMA
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Коидзуми-младший планирует отдохнуть в общей сложности около двух недель после рождения первенца, передает телерадиокомпания NHK. Ожидается, что малыш в семье политика появится уже в январе.

Своим поступком министр хочет вдохновить подчиненных и подать пример всему населению островного государства. Консервативные японские чиновники и сотрудники местных фирм зачастую стесняются писать заявления на дополнительные сутки отдыха. Традиции и корпоративная культура заставляют отдавать приоритет работе.

Впрочем, Синдзиро Коидзуми не собирается бездельничать во время своего отпуска. По его словам, держать руку на пульсе ему помогут современные технологии. Политик будет проводить совещания в формате видеоконференций, принимать доклады и отдавать распоряжения по электронной почте.

Напомним, что Коидзуми-младший объявил о женитьбе в августе прошлого года, когда узнал о беременности своей возлюбленной. Его выбор пал на известную японскую телеведущую Кристель Такигаву, кстати, наполовину француженку. О своем намерении завести семью он предварительно проинформировал главу правительства Синдзо Абэ. Синдзиро Коидзуми навестил действующего премьер-министра в его резиденции вместе с невестой.

В мире Восточная Азия Япония

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