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15.01.2020 12:25
Рубрика: Экономика

Индия готова инвестировать в нефтегазовые проекты в России

Текст: Сергей Тихонов

Министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии Дхармендра Прадхан подтвердил, что его страна готова принять участие в российском проекте "Восток Ойл". Об этом сообщают РИА Новости.

Также министр отметил, что сейчас изучается возможность участия Индии в российском арктическом СПГ-проекте компании "Новатэк".

Фото: AP Photo/Vahid Salemi
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"Восток Ойл" - один из самых масштабных арктических проектов, включающий освоение Ванкорского кластера (Лодочного, Тагульского и Ванкорского месторождений), а также перспективных участков на севере Красноярского края. Суммарные запасы этих нефтеносных площадок оцениваются более чем в 1 млрд тонн нефти. На реализацию проекта его участники просили льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций. По оценке замминистра энергетики Павла Сорокина, затраты на реализацию проекта "Восток ойл" могут составить до 10 триллионов рублей.

Что касается арктического проекта по производству СПГ "Новатэк", то здесь до конца не ясно, какой из запланированных российской компанией заводов имеется в виду: ближайший по времени запуска - "Арктик СПГ-2" (2023-2026 гг) или следующий за ним "Арктик СПГ-1" (дата неизвестна).

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Юго-Восточная Азия Индия

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