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15.01.2020 12:51
Рубрика: Экономика

Индия не заинтересована в газопроводе "Иран-Пакистан-Индия"

Текст: Сергей Тихонов

Индия не намерена участвовать в проекте строительства морского газопровода "Иран-Пакистан-Индия" (IPI) из-за Пакистана, заявил министр нефти, природного газа и стали Индии Дхармендра Прадхан. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, его страна не хочет участвовать в каких-либо проектах с Пакистаном.

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Идея этого газопровода возникла еще в 1995 году. Иран даже успел начать строительство, но американские санкции 2013 года развалили дальнейшую реализацию проекта. В 2016 году к нему вернулись. Россия тогда подписала с Ираном меморандум, в котором оговаривалось, что "Газпром" построит часть этого трубопровода. В сентябре 2018 года аналогичный документ был подписан с Пакистаном. Проекту было дано технико-экономическое обоснование - определена ресурсная база, конфигурация и маршрут. В июне 2019 года глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что подписание меморандума обсуждается с Индией.

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Потенциальная пропускная мощность газопровода должна была составить 55 млрд кубометров газа в год, из которых Пакистану предназначается 22 млрд кубометров, а Индии - оставшиеся 33 млрд кубометров.

Энергетический рынок Индии сейчас один из самых привлекательных в мире. Страна очень нуждается в нефти и газе, но при этом фактически отрезана от трубопроводов. По экспорту СПГ в 2018 году Индия заняла 4 место в мире с 22,42 млн тонн и опередила, например, все европейские страны по отдельности.

Одним из главных противников строительства газопровода IPI оставались США, которые неоднократно называли его "нецелесообразным инфраструктурным проектом, не соответствует международным стандартам управления". Впрочем, отказ Индии от участия в проекте, вызван не давлением со стороны США, а обострением отношений с Пакистаном.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Юго-Восточная Азия Индия

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