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Из коробки от телевизора Samsung можно будет собрать домик для кота

Текст:   Антон Благовещенский
15.01.2020,  
15:23
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung анонсировала необычную упаковку Eco-Package, в которой будут продаваться телевизоры серии The Serif. Идея заключается в том, что пользователь сможет повторно использовать картонную коробку от устройства.

В Samsung разработали несколько схем, позволяющих превратить упаковку в какой-то полезный предмет для дома - подставку для журналов, прикроватную тумбочку, домик для котика.

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Для загрузки схемы по сборке покупателю телевизора нужно просканировать QR-код, напечатанный на коробке, а также вооружиться карандашом и канцелярским ножиком. На коробке заранее напечатаны точки, чтобы их можно было быстро соединить карандашной линией и получить готовую деталь.

После этого останется лишь вырезать детали и соединить их по инструкции.

Фото: Samsung
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