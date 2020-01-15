Из коробки от телевизора Samsung можно будет собрать домик для кота

Компания Samsung анонсировала необычную упаковку Eco-Package, в которой будут продаваться телевизоры серии The Serif. Идея заключается в том, что пользователь сможет повторно использовать картонную коробку от устройства.

В Samsung разработали несколько схем, позволяющих превратить упаковку в какой-то полезный предмет для дома - подставку для журналов, прикроватную тумбочку, домик для котика.

Для загрузки схемы по сборке покупателю телевизора нужно просканировать QR-код, напечатанный на коробке, а также вооружиться карандашом и канцелярским ножиком. На коробке заранее напечатаны точки, чтобы их можно было быстро соединить карандашной линией и получить готовую деталь.

После этого останется лишь вырезать детали и соединить их по инструкции.