Как Беларусь и Россия создают общий рынок лекарств

Объемы производства лекарств и размеры фармацевтических рынков России и Беларуси значительно отличаются. Тем не менее российские препараты в аптеках Беларуси и белорусские лекарства в российских аптеках есть повсеместно. В 2007 году наши страны подписали межправительственное соглашение о развитии сотрудничества в области совместного производства лекарств и продвижении этой продукции на внешние рынки.

- За последние три года темпы поставок в Россию белорусских препаратов выросли, - говорит исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева. - В нашем ассортименте их доля сейчас составляет примерно 1,5 процента по упаковкам...

Соглашение 2007 года предусматривало отмену процедуры лицензирования ввоза в Россию лекарств, произведенных в Беларуси, и их поставку на основании регистрационных удостоверений. Также к фармпроизводителям Беларуси стали применяться пониженные тарифы на проведение клинических исследований лекарств. Благодаря этому их затраты снизились. Россия надеялась на взаимность в этом вопросе, однако эффективных ответных шагов не последовало.

- Отличие наших фармацевтических рынков состоит в том, что российские предприятия работают по законам рыночной экономики, а в Беларуси все крупнейшие производители - государственные, - считает генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев. - Они имеют господдержку, например, в виде дотаций. Мы, например, не требуем, чтобы наши аптеки в первую очередь продавали российские препараты, а в Беларуси такая практика есть. То же самое и при закупках. У нас есть постановления правительства и приказы о том, что продукция, произведенная в странах - членах ЕАЭС, имеет на всем пространстве Союза те же преференции, что и российская. В Беларуси, кстати, тоже приняты аналогичные документы.

Белорусские производители сетовали на появление новых игроков и усиление конкуренции на фармрынке России, из-за этого им приходилось либо снижать цены на свои препараты, либо уходить с российского рынка. Чтобы активнее противостоять этой тенденции, государственные предприятия объединились в холдинг "Белфармпром", который сейчас производит более 95 процентов отечественных лекарств.

И все же главный итог таков: во взаимоотношениях фармрынков Беларуси и России все больше позитивных процессов.

- Белорусские предприятия по преимуществу производят дженерики, то есть препараты-копии. Когда наши предприятия по экономическим причинам перестают производить какие-то привычные для потребителя лекарства, взамен, как правило, приходят белорусские, что хорошо для пациентов, - констатирует Виктор Дмитриев. - С другой стороны, в Беларуси пока нет производства современных биотехнологических лекарств. Создавать его в расчете лишь на внутренний рынок нелогично, поскольку он невелик, а производство очень дорогое.

Поэтому сейчас ряд наших компаний ведет переговоры о поставках белорусским предприятиям своих биопрепаратов "ин балк", то есть оптом, и дальнейшей их упаковке. Такое партнерство в будущем может привести и к передаче белорусским предприятиям наших технологий.

Новым импульсом для развития сотрудничества стало решение о формировании общего фармрынка стран - членов ЕАЭС, которое было официально объявлено 6 мая 2017 года. Государства-участники активно работают над совершенствованием национальных законодательств, чтобы обеспечить беспрепятственное обращение лекарств на всем пространстве Союза. На уровне национального регулирования оставлены вопросы выдачи разрешений на проведение доклинических и клинических исследований, ценообразования, государственных закупок. Но есть и аспекты, которые едины для всех. Например, регистрация лекарственных средств. До 31 декабря 2020 года производитель имеет право выбирать, по каким правилам он будет подавать регистрационные досье - национальным или правилам ЕАЭС. Но все препараты, которые были зарегистрированы по национальной процедуре, должны будут пройти перерегистрацию по законам единого рынка до конца 2025 года. Кроме того, едиными будут инструкции по применению препаратов, что позволит выпускать их централизованно не под потребности отдельной страны, а для всего ЕАЭС.

А теперь немного цифр. По данным DSM Group, в 2018 году, по сравнению с 2017-м, продажи лекарств в розницу в России выросли на 4,6% в денежном выражении и на 4,9% - в натуральном. В Беларуси эти цифры таковы: 14,16% в деньгах и 5,68% - в упаковках. Росли эти показатели и в предыдущие годы. Но это говорит не только о росте потребления лекарств, но и о росте средней стоимости упаковки, а также развитии фарм­рынка в целом.

Сегодня большая часть лекарственных средств, произведенных в Беларуси, поставляется именно в Россию

К 2022 году Беларусь планирует нарастить экспорт своей фармпродукции до 50%. Большая часть лекарств будет поставляться по-прежнему в Россию. Но запланировано и увеличение экспорта в Европу и Азию. Объемы поставок, считают в республике, могут вырасти благодаря совместному белорусско-китайскому предприятию.

Еще одна важная сфера сотрудничества фармсообществ России и Беларуси - профессиональное образование. Немало белорусских ученых и преподавателей, работающих сейчас в сфере фармацевтики, защищались в российских вузах. Обмен научно-педагогическими кадрами может быть расширен.

- Мы это воспринимаем как большой плюс, - подчеркивает Виктор Дмитриев. - Наша ассоциация с 2009 года проводит Всероссийскую студенческую фармацевтическую олимпиаду. В ней всегда участвует белорусская команда, и ребята показывают хорошие знания. А это значит, что они вырастут отличными профессионалами, которые требуются на российских и белорусских предприятиях.

Досье "СОЮЗа"

По данным портала "Евразия.Эксперт", в 2018 году на территории ЕАЭС было произведено фармацевтической продукции на 9,2 млн долларов. По объемам производства лидирует Россия - 90,8%, на втором месте Беларусь - 6,5%, затем следуют Казахстан (2,42%), Армения (0,24%) и Киргизия (0,04%).