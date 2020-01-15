Как московские артисты на Белорусском Полесье колядовали

Древний Давид-Городок в Столинском районе Беларуси, который славится своей самобытностью и старинными народными традициями, за много веков повидал немало. Но таких разудалых и веселых колядок под старый Новый год здешние полешуки не припомнят. А главным заводилой праздника стал их добрый знакомый - руководитель Русского Имперского балета Гедиминас Таранда. В минувшем году он и его друг, уроженец этих мест Герой Российской Федерации Александр Даркович, преподнесли Давид-Городку изысканный подарок - открыли при местном Доме культуры балетный класс. И сейчас снова приехали сюда, чтобы встретить на берегах реки Горыни старый Новый год. А вместе с ними прибыли окрутники - ряженые, а также фолк-группа "Партизан FM". Всего в команде 28 человек!

Как только на небе появилась первая звезда, московские гости разделились на три группы и с шутками-прибаутками отправились колядовать. Сам Гедеминас разъезжал с артистами по улицам в гужевой повозке, арендованной у местных цыган. В каждом доме, куда со словами добрых пожеланий заходили гости, хозяева встречали их, как водится, "с чаркой и шкваркой". Наполнялась денежными купюрами и казацкая шапка Гедиминаса, оставляемая в такие минуты на крыльце дома…

- В центральной части России подобные обряды практически исчезли, - рассказал Гедиминас Таранда. - А здесь этим живет весь город. Это уникальное событие, в которое трудно поверить. В прошлом году по возвращении домой мы разослали всем своим друзьям фотографии о поездке. Народ был в восторге от наших рассказов. За четыре месяца до нынешней поездки все места в автобусе забронировали артисты, пожелавшие поехать на коляды в белорусский Давид-Городок. Люди здесь счастливы, что к ним приходят колядовать, что их не забыли. В следующий раз мы из Литвы, Болгарии, Сербии, Грузии сюда артистов подтянем. Они приедут в разных костюмах, со своими колядками. Представляете, к вам приходят в дом и колядуют на болгарском языке… Этот праздник будет международным. И мы это сделаем.

И конечно же, Гедиминас Таранда с Александром Дарковичем накануне старого Нового года встретились со своими маленькими друзьями, воспитанниками балетного класса. Вручили награды учащимся, которые в декабре прошлого года вместе с артистами Русского Имперского балета побывали на гастролях в Бресте и удивили публику своим мастерством.

Досье "СОЮЗа"

Ежегодно вечером под старый Новый год в Давид-Городке проходит народный праздник "Коники". Название он получил из-за маскарадного костюма, который в годы Первой мировой войны придумали стоявшие в Давид-Городке казаки. Материалом для него служили лозовые прутья, палка, валенок и плетеная корзина. Эти предметы связывались между собой в форме коня и накрывались простыней. А затем вся конструкция с широким отверстием в центре, словно юбка, крепилась к поясу казака, по бокам цеплялись сапоги. В таком забавном виде военные отправлялись по домам местных жителей колядовать. Костюм так понравился полешукам, что изобретение прижилось и в таком же виде сохранилось до наших дней. Накануне Нового года Министерство культуры Беларуси признало колядный обряд "Коники" нематериальной историко-культурной ценностью страны.