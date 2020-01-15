Как перевести ребенка на семейное образование

Впервые в одном документе четко и предельно ясно прописано, как перевести ребенка на семейное обучение, какие документы и куда нужно подавать родителям, какие правила при этом необходимо соблюдать.

Как перейти на семейное образование? Вот порядок действий:

а) информировать о переходе на форму семейного образования орган местного самоуправления и получить подтверждение постановки обучающегося на учет как "семейника";

б) выбрать школу для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации;

в) обратиться в выбранную школу с письменным заявлением;

г) получить утвержденный ‎график прохождения промежуточной аттестации ‎(с указанием периодичности и порядка ее проведения);

д) отправить в "старую" школу заявление об отчислении. Это нужно сделать в течение 5 рабочих дней с момента постановки ребенка на учет в качестве "семейника".

Также новый Порядок детально прописывает новые возможности сетевого обучения - с использованием дистанционных и электронных технологий. В ее реализации теперь могут участвовать не только школы, но и организации культуры, научные, медицинские, физкультурно-спортивные и иные организации. Они могут заключить со школой договор, в котором будет прописано, по каким программам и чему будут учить детей.

Что особенно важно? Теперь появился реальный механизм учета достижений, полученных учеником за порогом обычной школы. Допустим, ребенок занимается в спортивной: почему бы не поставить ему оценку по физкультуре автоматом? Или засчитывать занятия в музыкальной школе на уроках музыки?

Новый документ дает для этого все возможности. Дословно: "Организации реализуют предусмотренную договором часть общеобразовательной программы в сетевой форме и направляют необходимую информацию в образовательную организацию для выставления результатов промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам (модулям)".

- Впервые установлено, что реализация общеобразовательных программ с использованием сетевой формы осуществляется специализированными учреждениями, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения, на основе формирования индивидуального учебного плана с учетом фактического уровня знаний обучающихся, - говорится в пояснительной записке к проекту. - Дополнительно урегулирована организация образовательной деятельности для обучающихся в форме семейного образования или самообразования, установлен перечень документов, а также алгоритм действий для перехода обучающихся на форму семейного образования или самообразования.

Общественное обсуждение продлится до 28 января.