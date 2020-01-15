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15.01.2020 13:42
Рубрика: Общество

Как перевести ребенка на семейное образование

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения опубликовало новый проект Порядка организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Если он будет утвержден, то станет обязательным абсолютно для всех российских школ. Главные нововведения касаются семейного образования и сетевых форм обучения.
Фото: Артем Житенев/РИА Новости Фото: Артем Житенев/РИА Новости
Фото: Артем Житенев/РИА Новости

Впервые в одном документе четко и предельно ясно прописано, как перевести ребенка на семейное обучение, какие документы и куда нужно подавать родителям, какие правила при этом необходимо соблюдать.

Фото: iStock
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Как перейти на семейное образование? Вот порядок действий:

а) информировать о переходе на форму семейного образования орган местного самоуправления и получить подтверждение постановки обучающегося на учет как "семейника";

б) выбрать школу для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации;

в) обратиться в выбранную школу с письменным заявлением;

г) получить утвержденный ‎график прохождения промежуточной аттестации ‎(с указанием периодичности и порядка ее проведения);

д) отправить в "старую" школу заявление об отчислении. Это нужно сделать в течение 5 рабочих дней с момента постановки ребенка на учет в качестве "семейника".

Также новый Порядок детально прописывает новые возможности сетевого обучения - с использованием дистанционных и электронных технологий. В ее реализации теперь могут участвовать не только школы, но и организации культуры, научные, медицинские, физкультурно-спортивные и иные организации. Они могут заключить со школой договор, в котором будет прописано, по каким программам и чему будут учить детей.

Что особенно важно? Теперь появился реальный механизм учета достижений, полученных учеником за порогом обычной школы. Допустим, ребенок занимается в спортивной: почему бы не поставить ему оценку по физкультуре автоматом? Или засчитывать занятия в музыкальной школе на уроках музыки?

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Новый документ дает для этого все возможности. Дословно: "Организации реализуют предусмотренную договором часть общеобразовательной программы в сетевой форме и направляют необходимую информацию в образовательную организацию для выставления результатов промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам (модулям)".

- Впервые установлено, что реализация общеобразовательных программ с использованием сетевой формы осуществляется специализированными учреждениями, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения, на основе формирования индивидуального учебного плана с учетом фактического уровня знаний обучающихся, - говорится в пояснительной записке к проекту. - Дополнительно урегулирована организация образовательной деятельности для обучающихся в форме семейного образования или самообразования, установлен перечень документов, а также алгоритм действий для перехода обучающихся на форму семейного образования или самообразования.

Общественное обсуждение продлится до 28 января.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования

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