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15.01.2020 15:36
Рубрика: В мире

Кандидаты от Демократической партии США бурно поспорили о внешней политике

Текст: Александр Гасюк
Накануне в США прошли бурные теледебаты ведущих претендентов от Демократической партии на роль ее основного кандидата в ходе предстоящих 3 ноября президентских выборов в Америке.
Фото: Patrick Semansky/AP Photo Фото: Patrick Semansky/AP Photo
Фото: Patrick Semansky/AP Photo

Напомним, что на текущем этапе в борьбе за номинацию от Демпартии участвуют шесть политиков - экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд в штат Индиана Пит Буттеджадж и миллиардер Том Стейер.

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Транслировавшаяся в прямом эфире вербальная дуэль "ослов" (эмблема Демократической партии - прим. "РГ") стала последней перед следующим этапом кампании и первыми кокусами - собраниями партийных активистов, стартующими через 20 дней в штате Айова. Именно в столице этого штата - городе Де-Мойн - и прошли вчерашние теледебаты демократов, на которых значительное внимание было уделено международным вопросам.

Заметим, что внешнеполитическая проблематика традиционно не является главной для американского избирателя, который при голосовании, прежде всего, учитывает текущее положение дел в самих США - состояние экономики страны, уровень безработицы, налогообложения, рост цен, вопросы социальной поддержки, стоимости здравоохранения и так далее. Тем не менее, с учетом резкой эскалации напряженности в отношениях между США и Ираном значительная часть эфирного времени была потрачена выступавшими именно на обсуждение международных событий. В частности, стремясь продемонстрировать свои деловые качества в качестве потенциального главнокомандующего страны, политики активно делились взглядами на перспективы военного присутствия США на Ближнем Востоке.

Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко
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Показательно, что за сохранение американских войск в этом регионе выступили только Байден и Клобушар. Все другие кандидаты-демократы высказались за сокращение и вывод боевых подразделений США из этого региона. Так, выступающий с левоцентристской платформы Берни Сандерс заявил, что "американцы устали и их уже тошнит от бесконечных войн, обошедшихся в триллионы долларов". Эти деньги сенатор от штата Вермонт предлагает вложить в развитие "разваливающейся инфраструктуры" в самой Америке и медицинские страховки для социально незащищенных слоев ее населения.

Напомним, что на предыдущих президентских выборах в США именно 78-летний Сандерс с его "прогрессивной избирательной платформой" - сенатор борется за равноправие и экономическое равенство в Америке - стал опасным конкурентом Хилари Клинтон, начав на финальных этапах праймериз в 2016 году опережать ее в общенациональных рейтингах. За это посредством закулисных интриг в Национальном комитете Демократической партии сторонники Клинтон фактически убрали его с дороги. А номинация в итоге досталось бывшей главе госдепа, которая и проиграла выборы Дональду Трампу.

Тот скандал и затаенная "демократическим социалистом" Сандерсом обида дала о себе знать в ходе вчерашних теледебатов, во время которых он жестко схлестнулся с Элизабет Уоррен. Ранее американские СМИ сообщили, что Сандерс безапелляционно заявил ей о том, что "женщина не сможет выиграть борьбу за Белый дом".

Фото: Getty Images
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В ходе вчерашних дебатов 76-летний Джозеф Байден, позиционирующий себя в качестве единственного кандидата от Демпартии, способного победить нынешнего американского лидера Дональда Трампа, оказался в неприятном положении, отмечает издание The Hill. В прямом эфире ему пришлось признать: он "ошибался" при голосовании в 2002 году за начало войны в Ираке администрацией Джорджа Буша-младшего. Тем не менее, именно Байден на текущий момент, согласно последним социологическим опросам, остается лидером или, как говорят в США "фронтраннером", среди кандидатов от Демпартии. Согласно результатам опроса службы изучения общественного мнения Morning Consult, его поддерживает 31% потенциальных избирателей-демократов. На втором месте - Берни Сандерс с 23% поддержки, на третьем - Элизабет Уоррен с 14%.

Несмотря на острый словесный спарринг ради желания понравиться избирателям, всех выступавших накануне ораторов объединила острая критика международного курса Дональда Трампа. Нынешнему хозяину Белого дома досталось и за выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, и за сокращение возможностей работы с Россией по ДСНВ, что делает Америку менее безопасной.

Подводя итоги прошедших дебатов в "кукурузном штате" Айова, комментаторы в США констатируют, что вопросы внешней политики продолжат играть важную роль в ходе всей предвыборной президентской гонки 2020. "В первый раз в цикле дебатов внешняя политика заняла видное место", отмечает издание Politico и указывает на значительное преимущество в этом вопросе Джозефа Байдена - в прошлом председателя комитета по международным отношениям сената США.

Правда, говорить именно о его высоких шансах получить номинацию пока еще очень рано. Впереди у всех демократов-претендентов множество общенациональных дебатов и горнило праймериз, которые должны отсеять слабых кандидатов и могут преподнести неожиданные сюрпризы. А окончательно имя основного выдвиженца от Демократической партии США на выборах 2020 года станет известно по итогам национального съезда политсилы в середине июля.

В мире США Выборы президента США-2020

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