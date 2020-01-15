Корсик: Нотариуса могут сделать независимым арбитром в цифровых отношениях

В рамках открывшегося в Москве Гайдаровского форума пройдет специальная экспертная сессия, посвященная будущему нотариата в цифровом обществе: "Трансформация российского нотариата в новых экономических условиях". Президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик в эксклюзивном интервью "РГ" заявил, что цифровые технологии не панацея от правовых угроз, и рассказал, какие новые смыслы приобретает профессия нотариуса в электронных форматах гражданского оборота.

- Цифровизация серьезно меняет все сферы, в том числе правовые. Многие говорят, что во многих вопросах роботы и умные программы вполне могут заменить юристов, в том числе нотариусов. Согласны с этим? Электронные технологии - панацея или есть какие-то риски?

Константин Корсик: Цифровизация - это, безусловно, главный тренд последних лет, от которого, прежде всего, ждут ускорения всех процессов в жизни общества и государства, оптимизации производства, повышения экономических показателей и улучшения качества жизни как такового. При этом инновации не только меняют привычные уклады жизни, но и порождают новые форматы правоотношений. Сегодня мы уже говорим о "цифровых правах" и "цифровых сделках".

И здесь, к сожалению, многие забывают, что от прибавления слово "цифровой" не меняется ключевая потребность гражданского оборота и его участников - безопасность и защита права. Некоторым кажется, что защитную функцию возьмут на себя непосредственно передовые технологии, используемые в новых форматах правоотношений. Однако практика показала, что это серьезное заблуждение.

- Почему?

Константин Корсик: Во-первых, даже самая инновационная компьютерная программа не способна проверить реальную волю участников сделки и ее соответствие с тем, что прописано в договоре. При этом человек может не понимать отдельных нюансов заключаемой сделки или даже всей ее сути. Сколько было случаев, когда, к примеру, пенсионер думал, что подписывает договор ренты, а по факту оказывалось, что он дарил свою недвижимость и тут же терял право в ней проживать.

От того, что договор будет представлен на экране компьютера или телефона, человеку, далекому от юриспруденции, легче разобраться в нем точно не получится. И вот еще один очевидный риск: упрощенный порядок и фактически моментальное принятие юридически значимого решения в условиях цифровой среды повышают уязвимость граждан, не подготовленных в юридическом и технологическом смыслах. А таких людей очень много, если не сказать - большинство.

Кроме неосознанности действий, может возникнуть риск, что кто-то из сторон сделки участвует в ней по принуждению. Такую проблему невозможно выявить ни путем заочного анкетирования заявителя перед сделкой, ни удаленно по голосу или по сетчатке глаза.

Кроме того, предлагаемый в качестве основы для цифровых сделок в виде смарт-контрактов принцип блокчейн не подразумевает внесения изменений в уже заключенный договор, даже если появилась такая необходимость. В итоге, риски нарушения прав и признания сделки недействительной возникают у участников не одного, а целой цепочки договоров.

Таким образом, "цифра" сама по себе не дает гарантий равной и эффективной правовой защиты для всех участников гражданского оборота, и в этом ее главная проблема.

- Сделки в цифре априори небезопасны или есть шансы провести некий апгрейд в их отношении, снизив тем самым названные риски?

Константин Корсик: Таких апгрейдов не существует, и создание какой-то суперэффективной программы в обозримом будущем представляется маловероятным. Большая часть очевидных рисков сделок в цифре совпадает с рисками, свойственными любой сделке в простой письменной форме. Поэтому здесь нужно признать особую роль человеческого фактора и необходимость привлечения к сделке веками зарекомендовавшего себя института, действующего от имени государства и ответственного именно за защиту прав участников сделки.

Те гарантии законности сделки, которые не способна обеспечить цифровая технология, всегда входили и входят по сей день в компетенции нотариата. Особое значение здесь играет и тот факт, что нотариат сегодня - признанный лидер по использованию электронных технологий в правовой сфере. То есть там, где это возможно, нотариат уже применяет цифру.

Удостоверение сделок нотариусом, в том числе когда речь идет о цифровом формате, - логичный и обоснованный способ нейтрализации рисков, о которых мы говорим. В прошлом году неоднократно обсуждалась инициатива, в том числе с участием законодателя, о наделении нотариуса статусом своего рода независимого контролирующего арбитра цифровых правоотношений.

- Как именно "встраивается" нотариус в новую цифровую реальность: какие задачи он выполняет, можно ли сделать некий симбиоз между нотариусом и блокчейном?

Константин Корсик: Функция нотариуса здесь должна быть связана, прежде всего, с обеспечением законности правоотношений и правовых гарантий для их участников. Поэтому саморегулируемость правоотношений, которая возникает вследствие использования систем блокчейн или подобных технологий, может значительно упростить жизнь мошенникам и, как результат, привести к нарушению прав добросовестных граждан. Нотариус как независимый арбитр будет нивелировать эти риски. Для этого у него уже есть все необходимые полномочия: обязательное установление личности заявителя; проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц; выяснение реальной воли всех сторон сделки; подробное разъяснение правового смысла договора; проверка юридических фактов на основании представленных документов. Кроме того, на сегодняшний день нотариат уже создал электронную инфраструктуру, которая позволяет нам решать все эти задачи и в условиях цифрового оборота.

Очень важно, что нотариус гарантирует равную эффективную правовую защиту всем участникам договора вне зависимости от уровня их юридической грамотности, опыта участия в сделках, каких-то важных в этом случае личностных качеств вроде ответственного отношения к подписанию разного рода бумаг или напротив чрезмерно легкомысленного поведения в такие моменты.

Кроме того, договор с печатью нотариуса, неважно в цифре или на бумаге, наделен повышенной доказательственной силой, то есть дополнительно защищен от оспаривания в суде. Как и прежде, существенный плюс привлечения к сделкам нотариуса заключается в гарантии полного возмещения ущерба всем пострадавшим, если таковой возникнет, и будет доказано, что причиной такого ущерба стала профессиональная ошибка нотариуса.

Представить эффективный симбиоз между тем же блокчейном и нотариусом несложно и благодаря Единой информационной системе нотариата (ЕИС). Эта система сочетает в себе гарантии защиты юридически значимых сведений и опции, позволяющие сделать обращение к нотариусу максимально комфортным, а работу самого нотариуса быстрой и эффективной.

- Меняется ли сам формат работы нотариуса с учетом новых обстоятельств?

Константин Корсик: Безусловно. Он во многом изменился еще пять лет назад с появлением ЕИС. Сейчас же можно говорить о том, что российский нотариат переживает новую волну цифровизации. Именно 2020 год для нас станет периодом подготовки для внедрения целого ряда новшеств в рамках концепции "электронного нотариата". Все они отражены в Федеральном законе №480-ФЗ, который Президент подписал в последних числах декабря.

Прежде всего, закон вводит новый формат обращения к нотариусу - удаленно, через интернет, а также возможность дистанционного заключения сделки, когда ее стороны находятся в разных городах и каждая идет к своему нотариусу. Тут важно заметить, что заочно у нотариуса можно будет получить ограниченный перечень услуг. В него вошли лишь те нотариальные действия, где нет рисков несоответствия воли заявителя и волеизъявления - то есть того, что написано в удостоверенном нотариусом документе.

Что касается дистанционного удостоверения сделок, то здесь ни о каких заочных обращениях к нотариусу речи не идет. Участники договора обязательно идут в нотариальную контору. Разница с традиционным процессом удостоверения сделки здесь лишь в том, что каждый идет к тому нотариусу, к которому ему удобнее, и не тратит деньги и время на поездки и встречи с контрагентом. Как итог, в сделке участвуют сразу несколько нотариусов: по одному от каждой стороны, которые взаимодействуют между собой с помощью защищенных каналов связи ЕИС и удостоверяют договор своими усиленными цифровыми подписями.

Так что вопросы правовой безопасности, даже в условиях новых цифровых форматов предоставления нотариальной помощи, всегда стоят во главе угла.