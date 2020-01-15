Косачев: Послание президента стало ответом на запрос общества на перемены

Основополагающее Послание, на многие годы вперед.

Тот факт, что Послание-2020 было во многом посвящено человеку и его нуждам, конечно же, не удивил. Это анонсировалось и это ожидалось. Но как никогда важны акценты.

Очень показательно, в частности, что В.В. Путин начал с четко обозначившегося в обществе запроса на перемены. Тем самым нынешнее Послание Президента можно рассматривать именно под этим углом - как ответ на данный запрос. Причем смысл ответа не в том, что, мол, граждане попросили, а государство дало. Нет, глава государства отметил - люди хотят развития и готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. И это значит, что выполнение поставленных задач должно идти в формате "государственно-гражданского партнерства". Люди должны выступать партнерами и соисполнителями, а не просто потребителями неких государственных "даров". При этом и сама государственная система должна быть гибкой и способной реагировать на запросы общества и меняющиеся реалии современного мира.

Особый акцент с самого начала был сделан на теме демографии. Мы много говорили про качество национального человеческого капитала, но сегодня Президент сказал и о количестве. Страна переживала демографические провалы и знавала времена намного худшие, но это означает в первую очередь, что нужно предотвратить скатывание в новую яму, в "демографическую ловушку". К 2024 году суммарный коэффициент рождаемости должен составить 1,7 - сегодня он составляет 1,5, и это важно, и это непросто. Ведь речь не просто о приросте населения (многие страны решают это и за счет внешних мигрантов), но именно об увеличении числа рождаемых гражданами России. Как международник подтверждаю: количественный показатель - сегодня отнюдь не последний в оценке могущества державы, и в этом плане мы начинаем отставать не только от Китая или Индии, но и, например, от Нигерии.

Однако не забыто и качество жизни - низкие доходы жестко названы прямой угрозой демографии. Здесь В.В. Путин продемонстрировал, что для него нет мелочей, и был предельно конкретен, в том числе - призывая к корректировке федерального бюджета для реализации предлагаемых им мер. Материнский капитал на первенца, безусловно - мощный стимул для молодых семей, и озвученные цифры - 616 тыс рублей для семей с двумя детьми, а также возможность для многодетных семей получить миллион рублей на решение жилищной проблемы - конечно же, хороший ответ всем тем, кто сомневался, что государству есть что предложить на этом направлении в дополнение к тому, что уже делается. А ведь еще было сказано и о ежемесячных выплатах за детей в возрасте от 3 до 7 лет, о бесплатном питании для младшеклассников и оборудовании столовых, о развитии системы образования и воспитания, включая спецдоплаты классным руководителям и возможность смены специальности в вузах начиная со второго курса и т.п. И главное - о семье в целом, которая должна являться опорой в реализации всех задач нации. Не просто адресная господдержка, но именно семья как центральный, несущий элемент всей конструкции в планах развития.

Напомнил Президент и о майских указах 2012 года - "съехать с темы" не получится, если кто-то вдруг решил, что задачи в чем-то сменились по тем или иным причинам, включая внешние - фактически экономическую войну, развязанную против России с 2014 года. На практике нередко не реализуется даже то, на что предусмотрены бюджетные средства - в частности, задача до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях, на что было указано главам регионов. Показателем результативности работы В.В. Путин предложил считать не количество заключенных социальных контрактов, а реальное снижение бедности.

К качеству жизни я бы отнес и укрепление России как правового и социального государства, где базовыми ценностями являются права и свободы человека, его достоинство.

Внесены принципиальные предложения, направленные на укрепление конституционного строя - абсолютный приоритет Конституции России на ее суверенной территории: положения международных соглашений, умаляющие права и свободы граждан РФ и противоречащие российской Конституции не будут применяться. Исключается назначение на высшие должности в государстве лиц, имеющих двойное гражданство или вид на жительство за рубежом. Новый порядок назначения правительства, глав силовых органов и прокуроров субъектов Федерации, закрепление в Конституции статуса Госсовета и ограничения пребывания одного лица на посту президента двумя сроками - все это, конечно же, будет предметом очень серьезного обсуждения в обществе и в палатах парламента.

Международная часть была довольно короткой в соотношении с внутриполитической и социальной. Однако, полагаю, здесь уместны 2 комментария. Во-первых, во внешнеполитической сфере можно отметить определенный консенсус в обществе, и вопросов к власти тут меньше, чем в той же социальной сфере. Во-вторых, практически все сказанное Президентом, от демографии до демократии, имеет самое непосредственное отношение к позициям России в мире.

Наверное, кто-то ожидал, что будет многое сказано про новейшее оружие - но В.В. Путин предпочел другой акцент: мы впервые никого не догоняем в сфере новейших вооружений, и наша оборона обеспечена надолго вперед. Однако гораздо важнее сегодня не демонстрировать силу миру, но реализовать ответственность, прежде всего, пяти ядерных держав за судьбы мира. Президент предложил начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете. Сегодня это действительно самое важное - по сути, мы возвращаемся к истокам, к ситуации, когда создавалась ООН и формировались правила межгосударственных отношений. В наше время, похоже, нужно заняться тем же, и Россия готова вести диалог со всеми заинтересованными державами и нести свою долю ответственности за судьбы мира.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.