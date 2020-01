Теперь об этом можно вспомнить без печали: два-три года назад зарубежные знаменитости начали ездить к нам реже. И даже с улыбкой: во время концерта Black Sabbath сверху, в дальнем углу "Олимпийского" на сцену пролился ушат воды. А за два года до этого на их же шоу выключилась аппаратура. Солист Оззи Осборн и гитарист Тони Айомми удивленно переглянулись, немного подождали и ушли со сцены.

Статьи в зарубежных СМИ тогда не скрывали сарказма. Несколько звезд отказались приехать, сославшись на дальние расстояния и неудобство маршрута. Но наши промоутеры быстро сделали выводы из неудач. И всего-то нужно было - закрыть на ремонт казавшийся прежде незаменимым "Олимпийский", вмещающий от 18 до 30 тысяч зрителей, дать Джеймсу Хэтфилду и Джону Бон Джови погулять по полю "Лужников" (чтобы они потом рассказали о том, какие у нас прекрасные стадионы, построенные или отремонтированные к чемпионату мира по футболу), а главное - убедить всех принять наши новые правила ведения гастрольного шоу-бизнеса.

Прежде звезды приезжали в Россию за фиксированный гонорар независимо от числа проданных билетов. Объясняли это дальним маршрутом и неудобной логистикой. Исключения были редки. Но зарубежных менеджеров можно было понять: в Европе расстояния небольшие, грузовики с аппаратурой перегонять проще, да и визы не нужны. Наши обычно соглашались: промоутерские фирмы конкурируют между собой, а приглашение престижных звезд - это для них и репутация, и полезная строчка в бизнес-портфолио. Да и то, что "Олимпийский" вмещал 30 тысяч зрителей (если сцена была в середине, как на концертах Metallica) и 18 тысяч (когда "работали" ползала, как у Black Sabbath), порой позволяло зарабатывать на проданных билетах. Но порой наши баловали зарубежных гастролеров с каким-то странным подобострастием.

Звезд первой величины в Россию приедет много: Эрик Клэптон, Korn, Гарри Стайлз, Iron Maiden, Twenty One Pilots, Limp Bizkit, Green Day, Ленни Кравиц, The Killers...

Одна новая промоутерская компания, стараясь обойти соперников, пообещала Iron Maiden 2 миллиона долларов. Сумму в разы большую обычной. Пообещала выполнить любые капризы звезд. В итоге Iron Maiden прилетели уже после завершения официального тура. Спели лихо, как обычно. Но прилетели (раз уж их так звали) все с семьями, да еще и от души погуляли. Брюс Дикинсон лично управлял самолетом группы. А фирма эта вскоре разорилась и прекратила существование…

В 2019-м "Олимпийский" все-таки закрыли на ремонт. Вначале это казалось трагедией. Гендиректоры двух влиятельных фирм тогда сожалели: "Чтобы концерт окупился, нужно как минимум 17-18 тысяч зрителей. Непонятно, как теперь приглашать звезд?!" Больше таких закрытых арен в Москве не было…

Но, попав в столь сложную ситуацию, промоутеры перестроились: стали переходить на "европейскую модель": они уже старательно убеждали звезд соглашаться на гонорар в зависимости от кассового сбора, да и активнее начали использовать потенциал футбольных арен, построенных для чемпионата мира по футболу (еще в 2018 году этого, по сути, не было), технически и технологически подготовились, арендовали нужную мощную аппаратуру… На полную мощь были задействованы открывшиеся вскоре новые концертно-спортивные площадки - "ВТБ Арена - "Динамо". И "ЦСКА Арена" на Автозаводской улице... Да, кто-то отказывался, по-прежнему желая все и сразу. Но большинство звезд согласились. К нам приезжали: Эд Ширан, Билли Айлиш, Twenty One Pilots, Дженнифер Лопес, 30 Seconds to Mars, Кристина Агилера, Scorpions. На стадионах спели Bon Jovi, Metallica, Rammstein и Imagine Dragons (в обновленных "Лужниках"), Kiss (на заново отстроенном стадионе "Динамо")… И им понравились наши новые стадионы, о чем потом говорили в интервью и участники Metallica и Bon Jovi. Хорошо, что при этом, используя европейский опыт, наши промоутеры не стали копировать и европейские цены на билеты. Во время выступления группы Gun N'Roses во время чемпионата мира по футболу на "Открытие Арене" на трибунах было очень много иностранцев. Даже больше, чем россиян. Мексиканцы, где рок-музыка не является самой популярной, и вовсе выкупили целый сектор. Конечно, захотелось узнать причины такого интереса. "У нас в Аргентине цены на билеты начинаются обычно со 150 долларов. Поэтому решили сходить у вас, где все так дешево!" "Дешево", конечно, неточное слово, но поход в Москве и Санкт-Петербурге на подобные концерты в фан-зону, как правило, обходится в 5-6 тысяч рублей. В других городах дешевле. Ну и в 2020 году скачка цен, как заверили промоутеры, не ожидается. На клубные концерты (в частности, во вмещающий три тысячи зрителей Главclub Green Concert) звезд Billy Talent, Paradise Lost, Clawfinger, Dead By April или Эмира Кустурицы можно будет попасть еще дешевле: цены от 1800 рублей до 2300.

При этом и звезд первой величины в Россию по-прежнему приедет много: Эрик Клэптон, Korn, Гарри Стайлз, Iron Maiden, Twenty One Pilots, Limp Bizkit, Green Day, Ленни Кравиц, The Killers, Джо Бонамасса, безусловно, добавятся и другие имена. Еще один гастрольный год начинается с хороших событий…