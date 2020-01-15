Кто сегодня празднует освобождение польской столицы

Семнадцатого января 1945 года польская газета Zycie Warszawy опубликовала экстренный выпуск, на первой полосе которого большими буквами было написано: "Варшава свободна!".

В этом выпуске читателей информировали, что в 10 утра в левобережную часть столицы вошли польские и советские солдаты 1-го Белорусского фронта, в городе продолжаются бои с разрозненными группами неприятеля. Спустя 75 лет потомки этих солдат борются за свое право свободно чтить память освободителей города. Сегодня события тех лет на официальном уровне замалчиваются, молодежи внушают, что город к этому моменту был полностью разрушен, а потому никаких боев не было. Нынешним правоконсервативным властям страны не по пути с солдатами, разгромившими фашизм. Они считают героями тех, кто ушел в подполье и после войны боролся с вернувшимися из Берлина и получившими власть в послевоенной Польше ветеранами Второй мировой войны.

Долгие годы именно 17 января поляки праздновали освобождение столицы своей родины от фашистских оккупантов. И хотя в наше время политика, по крайней мере, пока, победила историю, и празднования на государственном уровне не проводятся, сами поляки не дают Дню освобождения Варшавы кануть в Лету. Председатель правления польского Совета ветеранов пан Хенрик Калиновский на вопрос "РГ" о планах на 17 января, отвечает: "В полдень мы будем возлагать цветы к Могиле Неизвестного Солдата на площади Пилсудского, а в два часа - на кладбище-мемориале советским воинам. Будут все ветеранские организации". Традиционно площадь Пилсудского - место, где дань памяти освободителям Варшавы отдают городские власти. А мемориал на улице Жвирки и Вигуры - народное и потому душевное место празднования. В возложении венков принимают участие посол Российской Федерации и высокопоставленные сотрудники диппредставительств других государств. Те, кто приходит в этот день на кладбище, знают, кто освободил Варшаву.