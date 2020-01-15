Лавров: Дедолларизация - объективная реакция на политику США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ стран от использования доллара - это объективная реакция на непредсказуемую экономическую политику США. Об этом он рассказал в интервью индийскому изданию The Times of India накануне своего визита в эту страну.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости