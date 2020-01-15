Лавров: Дедолларизация - объективная реакция на политику США

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что расширение расчетов в национальных валютах является одним из приоритетных направлений. "Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты", - отметил Лавров.
Министр также отметил, что Россия и Индия находятся на стадии подготовки нового межправительственного соглашения о защите капиталовложений. В опубликованном на сайте МИД тексте интервью Сергей Лавров отмечает, что этому призвано способствовать и прорабатываемое в настоящее время соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией.