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15.01.2020 18:39
Рубрика: Спорт

Парни шайб не жалеют

Малкин и Кучеров отличились в НХЛ
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
В Национальной хоккейной лиге продолжаются поединки регулярного чемпионата.

Особняком стоит матч клуба "Питтсбург Пингвинз", который на своем льду принимал клуб "Миннесота Уайлд". Хозяева площадки победили во встрече со счетом 7:3 во многом благодаря стараниям российского форварда Евгения Малкина.

Наш хоккеист стал автором дубля, сделал результативную передачу и был признан второй звездой игры.

Отметим, что Малкин набрал 47 очков по системе "гол плюс пас" (15+32) в 33 матчах нынешнего чемпионата.

Фото: AP Photo/Kathy Willens
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Кроме того, 33-летний россиянин вышел на 72-е место по числу набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НХЛ.

В активе Евгения уже 1049 очков, из которых 406 заброшенных шайб и 643 передачи.

Позади остался знаменитый канадец Анри Ришар, выступавший за "Монреаль" с 1955 по 1975 год.

Лидирует в этом списке легендарный форвард Уэйн Гретцки, за карьеру заработавший 2857 (894+1963) очков.

Также нельзя не отметить возвращение на лед капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби, который набрал четыре балла, забросив одну шайбу и сделав три передачи. Игрок не выходил на лед с ноября прошлого года из-за грыжи и последовавшей операции.

Комментируя успех своего клуба, наставник "пингвинов" Майк Салливан заметил, что ему нравится, с каким настроем Малкин проводит матчи регулярного чемпионата.

Евгений Малкин вышел на 72-е место по числу набранных очков в регулярных чемпионатах за всю историю НХЛ, обойдя знаменитого канадца Анри Ришара

"Мы все видели драйв Евгения с самого первого дня тренировочного лагеря этого сезона, - приводятся слова Салливана в Twitter Pens Inside Scoop. - Он действительно улучшил свою игру в первой части сезона после травм. Малкин, вне всяких сомнений, очень важный игрок, который помогает нам добиваться побед.

Еще в одном поединке дня клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" в упорнейшей борьбе одолел в серии буллитов "Лос-Анджелес Кингз" - 4:3.

В составе "молний" Никита Кучеров забил гол в основное время и не смог реализовать буллит в послематчевой перестрелке. Тем не менее российский игрок был признан первой звездой матча.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Александр Волков записал на свое имя результативную передачу, и это первое набранное очко Волковым в НХЛ. Ну а голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков из 41. К слову, российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" примет участие в Матче всех звезд НХЛ, где в команде Атлантического дивизиона заменит финна Туукку Раска из "Бостон Брюинз".

Тем временем Континентальная хоккейная лига сообщила, что в списке участников Матча всех звезд КХЛ произошли изменения.

Так, нападающий "Северстали" Морозов заменит в составе команды дивизиона Боброва своего одноклубника Даниила Вовченко.

Форвард "Трактора" Седлак заменит в команде дивизиона Харламова нападающего "Автомобилиста" Павла Дацюка, а в дивизионе Тарасова произойдет замена вратаря. Вместо травмированного хоккеиста "Локомотива" Ильи Коновалова сыграет Тихомиров из "Торпедо".

Матч звезд КХЛ пройдет в Москве 18 и 19 января. Сборные четырех дивизионов примут участие в мастер-шоу, а на следующий день - в Матче звезд, который пройдет в формате мини-турнира.

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