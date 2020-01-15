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15.01.2020 14:24
Рубрика: Власть

Матвиенко прокомментировала участие СФ в назначении глав силовых ведомств

Текст: Галина Мисливская

Консультации с Советом Федерации при назначении глав силовых ведомств сделает работу правоохранителей более прозрачной и подотчетной парламенту, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, комментируя Послание главы государства Федеральному Собранию.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Обращаясь к сенаторам и депутатам, Владимир Путин заявил, что за президентом должно оставаться прямое управление системой обороны, но при этом назначение руководителей всех силовых ведомств должно проходить только по итогам консультаций с Советом Федерации.

"Это то, о чем давно говорят в нашем обществе, говорят в СМИ. Это позволит сделать более прозрачной работу силовых структур, это делает их в какой-то мере подотчетными парламенту", - заявила Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".

Сенаторы, по ее словам, также поддерживают инициативу о расширении полномочий Совфеда при назначении прокуроров субъектов Федерации. "Мы, конечно же, это приветствуем, хотя работы нам будет гораздо больше", - сказала она.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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