Матвиенко прокомментировала участие СФ в назначении глав силовых ведомств

Консультации с Советом Федерации при назначении глав силовых ведомств сделает работу правоохранителей более прозрачной и подотчетной парламенту, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, комментируя Послание главы государства Федеральному Собранию.

Обращаясь к сенаторам и депутатам, Владимир Путин заявил, что за президентом должно оставаться прямое управление системой обороны, но при этом назначение руководителей всех силовых ведомств должно проходить только по итогам консультаций с Советом Федерации.

"Это то, о чем давно говорят в нашем обществе, говорят в СМИ. Это позволит сделать более прозрачной работу силовых структур, это делает их в какой-то мере подотчетными парламенту", - заявила Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".

Сенаторы, по ее словам, также поддерживают инициативу о расширении полномочий Совфеда при назначении прокуроров субъектов Федерации. "Мы, конечно же, это приветствуем, хотя работы нам будет гораздо больше", - сказала она.