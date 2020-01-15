Медведев 17 января встретится с экспертами Гайдаровского форума

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 17 января проведет встречу с экспертами, которые принимают участие в XI Гайдаровском форуме, проходящем 15-16 января. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов, в этом году меняется формат участия Медведева в форуме, так как в даты проведения Гайдаровского форума состоится оглашение Послания Федеральному Собранию и первое в 2020 году заседание правительства. Поэтому премьер-министр обсудит с экспертами ключевые вопросы уже после форума.

XI Гайдаровский форум посвящен теме "Россия и мир: Вызовы нового десятилетия". В нем примут участие 600 спикеров из более 30 стран - ученые, политики, представители финансовых кругов и бизнеса. Организаторы Гайдаровского форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им.Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России