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15.01.2020 13:16
Рубрика: Власть

МИД пояснил позицию России по отношению к американским санкциям

Текст: Александр Саможнев
Россия знает, как противостоять возможным санкциям США в случае приобретения Ираком ЗРК С-400, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Гайдаровского форума.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По словам Рябкова, Вашингтон угрожает санкциями всем, кто намерен развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, а также его развивает. Это является отражением политики доминирование и устранения экономических конкурентов, предлагающих партнерам на международном рынке продукцию, которая отвечает их интересам и ценовым показателям.

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
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"Мы этих санкций не боимся, мы готовы им противостоять", - подчеркнул заместитель главы МИД РФ. В тоже время он указал, что американцы навязывают остальному миру свои подходы, которые далеко не всех устраивают.

Между тем заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ заявил, что Вашингтон может ввести в отношении Ирака санкции в случае приобретения С-400. По некоторым данным, иракские власти приняли решение активизировать консультаций с Москвой по этом поводу в связи с перспективами вывода американских войск из страны.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Россия и США Санкции и антисанкции

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