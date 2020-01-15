МИД пояснил позицию России по отношению к американским санкциям

По словам Рябкова, Вашингтон угрожает санкциями всем, кто намерен развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, а также его развивает. Это является отражением политики доминирование и устранения экономических конкурентов, предлагающих партнерам на международном рынке продукцию, которая отвечает их интересам и ценовым показателям.

"Мы этих санкций не боимся, мы готовы им противостоять", - подчеркнул заместитель главы МИД РФ. В тоже время он указал, что американцы навязывают остальному миру свои подходы, которые далеко не всех устраивают.

Между тем заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ заявил, что Вашингтон может ввести в отношении Ирака санкции в случае приобретения С-400. По некоторым данным, иракские власти приняли решение активизировать консультаций с Москвой по этом поводу в связи с перспективами вывода американских войск из страны.