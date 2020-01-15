В среду стало известно, что министерство финансов поддержало идею создания в России института частных приставов.

Агентство РИА Новости цитирует подготовленный министерством документ: "В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного внедрения элементов частного исполнения".

Но гражданам напрягаться не стоит. Речь идет о взыскании долгов всевозможных юридических лиц. Частным приставам позволят взыскивать долги в пользу фирм. А вот служба судебных приставов сосредоточится на "обеспечении интересов" простых граждан и госорганов.

Получается, будет еще одна служба коммерческого взыскания? Но ведь коммерческие взыскатели есть и сейчас. Это в первую очередь коллекторские агентства и во вторую - частный сыск. Но, по мнению министерства, у этих частных взыскателей не получается исполнять эти обязанности "в достаточной мере".

По сути, решение очень правильное. Ведь работы у государственных приставов прибавляется с каждым днем. И их руководство часто говорит даже с высоких трибун о низком уровне взимания долгов для населения и госорганов.

Очередной дополнительной обязанностью приставов будет новая инициатива минюста.

Министерство юстиции в сентябре прошлого года объявило, что приступило к разработке законопроекта, регламентирующего принудительную проверку жилого помещения в многоквартирном доме судебными приставами. Приставы придут с проверкой, если появятся данные о нарушениях при перепланировке и ремонтных работах по установке газового оборудования.

Перепланировка и самовольные работы с газовым оборудованием стали слишком часто причиной не только неудобств, но и жутких трагедий.

По правилам при ремонте квартир в многоэтажках надо соблюдать очень жесткие нормы работы с газовым оборудованием, тем более если его переносят. Но проверить соблюдение таких "газовых" норм практически нереально, если собственник не захочет открыть дверь проверяющим.