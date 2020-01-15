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15.01.2020 20:02
Рубрика: Власть

Долги из третьих рук

Частных приставов одобрил минфин
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
В среду стало известно, что министерство финансов поддержало идею создания в России института частных приставов.

Агентство РИА Новости цитирует подготовленный министерством документ: "В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного внедрения элементов частного исполнения".

Фото: Григорий Сысоев/ ТАСС
В стране могут появиться частные судебные приставы

Но гражданам напрягаться не стоит. Речь идет о взыскании долгов всевозможных юридических лиц. Частным приставам позволят взыскивать долги в пользу фирм. А вот служба судебных приставов сосредоточится на "обеспечении интересов" простых граждан и госорганов.

Получается, будет еще одна служба коммерческого взыскания? Но ведь коммерческие взыскатели есть и сейчас. Это в первую очередь коллекторские агентства и во вторую - частный сыск. Но, по мнению министерства, у этих частных взыскателей не получается исполнять эти обязанности "в достаточной мере".

По сути, решение очень правильное. Ведь работы у государственных приставов прибавляется с каждым днем. И их руководство часто говорит даже с высоких трибун о низком уровне взимания долгов для населения и госорганов.

Очередной дополнительной обязанностью приставов будет новая инициатива минюста.

Министерство юстиции в сентябре прошлого года объявило, что приступило к разработке законопроекта, регламентирующего принудительную проверку жилого помещения в многоквартирном доме судебными приставами. Приставы придут с проверкой, если появятся данные о нарушениях при перепланировке и ремонтных работах по установке газового оборудования.

Правительство утвердило типовые оклады судебных приставов

Перепланировка и самовольные работы с газовым оборудованием стали слишком часто причиной не только неудобств, но и жутких трагедий.

По правилам при ремонте квартир в многоэтажках надо соблюдать очень жесткие нормы работы с газовым оборудованием, тем более если его переносят. Но проверить соблюдение таких "газовых" норм практически нереально, если собственник не захочет открыть дверь проверяющим.

Власть Работа власти Судебная система Правительство Минфин Полномочия судебных приставов

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