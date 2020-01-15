Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Возможность поэтапного внедрения института частных приставов предлагает рассмотреть Минфин.

Такие предложения, как сообщает агентство РИА Новости, содержатся в обзоре бюджетных расходов Федеральной службы судебных приставов (ФССП). На первом этапе частные приставы могут работать с долгами юрлиц.

Сегодня достаточно большой объем работы приходится на производства, должниками по которым выступают юрлица, отмечает Минфин. Например, по итогам 2018 года было окончено и прекращено 52,6 миллиона производств, сумма по которым составила 4,4 триллиона рублей.

В России система принудительного исполнения существует в классическом государственном варианте. Для нее характерно наличие единственного государственного органа - ФССП. Существует она только за счет федерального бюджета. В международной же практике есть три вида систем исполнительного производства: госсистема, система частных судебных исполнителей и смешанная система.