Минкомсвязь определила график учений по "устойчивому Рунету"

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета в 2020 году пройдут в 4 этапа. Их график утвердила минкомсвязь. В ведомстве обещали, что учения не создадут проблем пользователям.

Первый этап намечен на 20 марта. В ходе него планируется отработать блокировку трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.

Как пояснил "Российской газете" Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, система DNS позволяет преобразовывать доменные имена в IP-адреса, для того чтобы устройства, подключенные к интернету, могли между собой обмениваться информацией. Это большая распределенная глобальная "справочная система", которая опирается на собственную инфраструктуру - серверы, расположенные по всему миру. Информация от пользователей к этим серверам идет в открытом виде, часто ее можно перехватить и узнать, какие ресурсы люди посещают, каковы их предпочтения и т.д. Технологии DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS позволяют шифровать этот трафик и делать его нечитаемым для внешнего наблюдателя, но вместе с тем это затрудняет борьбу c противоправным контентом. Противодействие распространению этого контента основано на том, что при попытке зайти на сайт, содержащий что-то подобное, доступ к этому ресурсу блокируется. В случае применения технологий DoH или DoT невозможно будет отследить запросы к противоправной информации (так как трафик зашифрован), а значит, невозможно будет вовремя заблокировать доступ к этой информации, уточнил Воробьев.

Первые учения по защите Рунета провели в декабре. Их признали успешными

На втором этапе учений, 20 июня, Рунет протестируют на устойчивость в условиях неисправности фрагмента сети связи, а также внешних негативных воздействий природного и техногенного характера. Отработка противодействия атакам запланирована на 20 сентября и 20 декабря.

Основные нормы закона об "устойчивом Рунете" вступили в силу 1 ноября 2019 года. Речь идет о создании в России собственного комплекта дублирующей инфраструктуры, которая обеспечит работу Сети при любых обстоятельствах. В декабре 2019 года минкомсвязь вместе с Роскомнадзором, операторами связи, МЧС и ФСБ провела первые учения. Их признали успешными.

Детали

В России появятся бесплатные интернет-сервисы

Сделать бесплатными социально значимые интернет-сервисы технически возможно. Операторы мобильной связи готовы взяться за реализацию этого проекта. Детали проработает минкомсвязь.

Задачу поставил президент Владимир Путин в рамках Послания Федеральному Собранию. Он предложил подготовить проект "Доступный интернет". По словам главы государства, бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам нужно обеспечить по всей стране. В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.

По сути, речь идет о создании онлайн-аналога бесплатным номерам экстренных оперативных служб, прокомментировали инициативу в "Ростелекоме". На номер 112 можно позвонить даже при отсутствии денег на счете телефона. Здесь будет то же самое - в любой ситуации можно будет получить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.

В "МегаФоне" и Yota "РГ" сообщили, что задача технически реализуема. Операторы заявили, что готовы присоединиться к работе над этим проектом.

Это подтвердили в "ВымпелКоме" (бренд "Билайн") и МТС.

Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, комментируя "РГ" озвученную президентом задачу, отметил, что современное оборудование, которое используют операторы связи, действительно позволяет сделать бесплатный доступ к отдельным интернет-ресурсам. "У них уже есть отдельные тарифы, где помимо месячной квоты на трафик дается бесплатный доступ к социальным сетям и видеохостингам, или в роуминге не берется плата за использование мессенджеров. Это происходит благодаря тому, что оператор может отделять трафик, который идет к отдельным ресурсам, и не тарифицирует его", - пояснил Воробьев.

По этому же принципу можно сделать бесплатным доступ к наиболее важным ресурсам, добавил он.

Представитель минкомсвязи сообщил, что ведомство уточнит параметры задачи, после чего подготовит меры по ее реализации.