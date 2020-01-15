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15.01.2020 15:58
Рубрика: Культура

Минкульт не будет пересматривать запрет на показ частей фильма "Дау"

Текст: Инга Бугулова

Выдать прокатные удостоверения запрещенным к показу четырем частям фильма "Дау" - все равно, что разрешить переход на красный свет. Так прокомментировал ситуацию, сложившуюся с многосерийной картиной Ильи Хржановского министр культуры РФ Владимир Мединский.

Всего киноистория жизни советского физика Льва Ландау состоит из десяти серий. Шесть частей прокатное удостоверение получили, а еще четырем в конце 2019 года было отказано - в Министерстве культуры тогда пояснили, что эти картины "содержат материалы, пропагандирующие порнографию".

Фото: Kinopoisk.ru
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Сначала создатели проекта попросили ведомство рассмотреть вопрос повторно, а буквально сегодня представители фильма сообщили, что отказ в выдаче удостоверений они будут оспаривать в суде. В Министерстве культуры среагировали однозначно.

- Я предлагаю создателям фильма "Дау" обратиться в МВД с предложением частично разрешить им переходить на красный свет. Это примерно той же логики просьба. Если им частично разрешат, мы вернемся к этому вопросу, - приводит слова Владимира Мединского ТАСС.

О том, почему в России фильм Ильи Хржановского увидят не целиком, "РГ" уже сообщала.

Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Минкультуры Лев Ландау: правда и мифы

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