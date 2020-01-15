Минпросвещения: Горячим питанием в начальной школе охвачено 4 млн детей

В министерстве просвещения прокомментировали необходимость обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников 1 - 4 классов, обозначенную президентом Владимиром Путиным.

В ведомстве подчеркнули: реализация поручения президента требует активной вовлеченности всех регионов страны.

- У министерства есть действенные механизмы, способные усилить данную работу, включая созданную координационную группу по совершенствованию организации школьного питания, - рассказали в Минпросвещения. - В нее вошли представители Госдумы, Минздрава, Минсельхоза, Роспотребнадзора, руководители региональных органов управления образованием, представители научных и общественных организаций. Сегодня одноразовым питанием среди учащихся 1-4 классов охвачено 4 млн человек.

При этом особое внимание уделяется организации питания детей, имеющих особенности здоровья. В конце прошлого года прошел всероссийский конкурс лучших региональных и муниципальных проектов организации питания в школах. На него поступило более 600 заявок из 65 регионов. Создана единая концепция модели организации горячего питания.

- Проводится работа с регионами по устранению практики "разных столов" для обучающихся льготных категорий, - рассказали в ведомстве. - Анализируется точка зрения родителей и самих учеников на организацию питания в школах.