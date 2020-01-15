Минтруд оценил планы по снижению бедности к 2024 году

Снижение уровня бедности к 2024 году, ускорение экономического роста и увеличение благосостояния граждан, предусмотренные национальными проектами, являются достижимыми целями. Об этом заявил на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС, замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

"Снижение бедности в два раза к 2024 году - это цель национального проекта. Справедлива ли она, достижима ли? Мы считаем, достижима. Если мы будем отчетливо представлять себе инструментарий и механизмы, как мы будем этих целей добиваться", - сообщил Вовченко (цитата по "РИА Новости").

Главным драйвером и локомотивом доходов граждан является зарплата и трудовая деятельность, а не пособия, следует из слов Вовченко. "Если мы будем говорить о каких-то социальных пособиях, сейчас тоже теория такая часто упоминается, давайте пособия будем по бедности платить, и все у нас будет хорошо и замечательно. У нас в составе доходов доля социальных пособий - 4,4%. Это до каких надо увеличивать социальные пособия, чтобы хоть какое-то влияние в целом оказывало на доходы? Это смешно", - указал замглавы Минтруда.

По его словам, 90% дефицита доходов выпадает на домохозяйства с детьми. Речь идет о семьях с работающими родителями, чьи доходы настолько малы, что каждый иждивенец ввергает и статистически, и предметно эти семьи в бедность, сказал Вовченко.