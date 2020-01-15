Минздрав открыл " горячую линию" по диспансеризации

Минздрав запустил "горячую линию" по вопросам прохождения диспансеризации с 15 января. Позвонив по телефону 8-800-200-0-200 хоть с мобильного, хоть с домашнего телефона, жители любого региона смогут круглосуточно получить консультацию о том, как пройти диспансеризацию или профосмотр.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, вне зависимости от заданного вопроса человек получит адресный ответ квалифицированных специалистов.

Если возникнут вопросы, связанные с отказом в прохождении диспансеризации или другие жалобы, оператор переведет звонок на страховую компанию. А если звонящий не будет знать, какой страховщик выдал ему полис, звонок переведут на специалиста территориального фонда ОМС.