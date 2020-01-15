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Назван самый прочный в мире смартфон. В России он стоит 28 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
15.01.2020,  
17:39
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зак Нельсон, автор многомиллионного канала на YouTube под названием JerryRigEverything, опубликовал новое видео, в котором дал оценку прочности и ремонтопригодности смартфонам по итогам 2019 года.

Самым прочным мобильным аппаратом Нельсон назвал Google Pixel 3a, в то время как наименее прочным он счел Redmi Note 7.

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Google Pixel 3a также взял золото в категории наиболее ремонтопригодных смартфонов 2019 года, а в аутсайдерах по этому показателю оказался Royole Flexpai - складной китайский аппарат. Кроме того, как низкую Нельсон оценил ремонтопригодность флагманов Apple.

Звание "самого красивого смартфона изнутри" получил Samsung Galaxy A80, а призы в категории самых инновационных девайсов добыл ZTE Nubia Z20 (благодаря экрану на тыльной стороне), Blackview Max 1 (оснащен проектором) и Samsung Galaxy Fold (складной экран).

К слову, "самый прочный смартфон 2019 года" продается в России, пусть и у неофициальных поставщиков. По данным "Яндекс.Маркета", цены на него стартуют от 28 тысяч рублей.

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Фото: Скриншот YouTube
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