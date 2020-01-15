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15.01.2020 21:21
Рубрика: В мире

Детям дадут ружье

Немецкий бундесвер нанимает на службу несовершеннолетних
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
На немецкий бундесвер обрушилась волна критики со стороны правозащитников - на этот раз из-за распространенной практики вербовать подростков, не достигших совершеннолетия. О том, что только в минувшем году в ряды немецкой армии влились более 1500 юношей и девушек в возрасте до 18 лет, сообщила фракция "Левых", направившая запрос в минобороны. Всего с 2011 года, когда в стране был отменен обязательный призыв, в бундесвере прошли службу 13 тысяч несовершеннолетних граждан.
Бундесвер потратил более 30 млн евро на кампанию по "просвещению" школьников и малышей в детских садах. Фото: REUTERS Бундесвер потратил более 30 млн евро на кампанию по "просвещению" школьников и малышей в детских садах. Фото: REUTERS
Бундесвер потратил более 30 млн евро на кампанию по "просвещению" школьников и малышей в детских садах. Фото: REUTERS

Как пишет Spiegel Online, речь идет как о контрактниках, так и об особой категории "несущих добровольную службу" (она продолжается от 7 до 23 месяцев и не предполагает приведения к присяге). По убеждению активистов кампании "Нет - до восемнадцати лет!", костяк которой как раз и составляют "Левые", привлечение на службу молодых людей прямо со школьной скамьи (многие ради армии бросают учебу) противоречит Конвенции ООН о правах ребенка. Хотя в исключительных случаях поправки к ней и допускают использование подростков в качестве рекрутов, уже 150 государств осознанно ушли от этой практики, но только не Германия. В итоге командованию нередко приходится досрочно увольнять несовершеннолетних, которые, как показывает практика, не выдерживают тягот службы. "На ней имеют место несчастные случаи, сексуальные преступления. Армия - не место для детей", - уверен правозащитник Ральф Виллингер.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Ранее СМИ сообщали, что минобороны ФРГ потратило более тридцати миллионов евро на кампанию по "просвещению" школьников и малышей в детских садах о прелестях армейской жизни. Правозащитники называли подобные акции "милитаристской пропагандой, подрывающей нейтралитет учебных заведений". В свое время бурю критики навлекла на себя публикация в журнале для подростков, рекламировавшая базу немецких ВВС на Сицилии. Кроме того, в Германии неоднозначно восприняли реалити-шоу "Рекруты" из жизни немецких новобранцев, которое транслировалось на YouTube.

Из-за нехватки кадров время от времени в стране заговаривают о том, чтобы вернуть обязательный призыв. Однако канцлер Меркель не раз давала понять, что выступает против восстановления всеобщей воинской повинности. Между тем ее потенциальная преемница на посту главы правительства, а ныне министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, предлагала привлекать к добровольной службе мигрантов и соискателей убежища - как мужчин, так и женщин. По мнению политика, такая мера помогла бы приезжим "лучше интегрироваться в немецкое общество".

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