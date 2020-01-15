Новые умные часы Xiaomi доступны на AliExpress. Цена и возможности

Анонсированные в ходе выставки CES 2020 умные часы Amazfit T-Rex, выпускаемые компанией Huami, дочерней структурой Xiaomi, уже появились в продаже на AliExpress. За новинку просят менее 10 тысяч рублей.

Amazfit T-Rex. Фото: Сайт производителя

Часы, заключенные в ударопрочный прорезиненный корпус, могут работать в диапазоне температур от -40 до +70 градусов, выдерживают воздействие щелочи и кислоты (но в таких ситуациях их лучше снимать с руки), выдерживают давление до пяти атмосфер.

Amazfit T-Rex оснащены 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой Always-On и разрешением 360x360 пикселей, имеют навигационный чип GPS+ГЛОНАСС, оснащены системой мониторинга сна, поддерживают 14 типов тренировок, выводят на экран уведомления со смартфона и способны управлять воспроизведением музыки. Предусмотрена возможность смены циферблатов, мониторинг пульса осуществляется в течение всего дня.

Время автономной работы новинки в повседневном режиме использования составляет около 20 дней. Часы совместимы со смартфонами под управлением Android 5.0, iOS 10.0 и более свежих версий.