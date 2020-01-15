Новый сезон "Викингов" с Данилой Козловским стартует на ТВ-3

Новости

Путин призвал банки активнее включаться в программу ипотеки под 2% 13:31
Путин анонсировал модернизацию первичного звена здравоохранения 13:27
Президент предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий и размер МРОТ 13:24
Всех учеников 1-4 классов будут бесплатно кормить в школах 13:21
Путин призвал завершить реформирование надзорной системы в 2020 году 13:19
В Томске прошел испытания первый в мире безопасный анальгетик 13:18
МИД пояснил позицию России по отношению к американским санкциям 13:16
Добронравов назвал сроки выхода седьмого сезона сериала "Сваты" 13:13
Путин заявил о создании полного архива документов о Второй мировой войне 13:11
Лидера оппозиции в Камбодже обвиняют в сговоре с США 13:08
Путин: Россия должна начать новый инвестиционный цикл 13:06
В России открылся уникальный центр реабилитации зависимых женщин с детьми 13:06
Путин рассказал о внедрении новой системы оплаты труда в здравоохранении 13:04
Охранник детсада в Нарьян-Маре рассказал, как впустил убийцу ребенка 13:04
Путин заявил об увеличении продолжительности жизни в России 13:03
Видео: австралийцы на машине вывозят коал из зоны пожаров 13:01
Роухани опроверг слухи о стремлении Ирана заполучить ядерное оружие 12:58
В Кузбассе заключенные построили снежную копию храма Христа Спасителя 12:58
Путин: Инфляция в РФ находится на предсказуемо низком уровне 12:55
Классные руководители в школах получат доплату в 5 тысяч рублей 12:53
Индия не заинтересована в газопроводе "Иран-Пакистан-Индия" 12:51
В Перми проведут голубиную перепись 12:46
На Кубани сошли с рельсов два вагона со спецгрузом 12:45
Путин: Укрепление семьи обеспечит развитие России как успешной страны 12:42
Путин попросил выяснить, сколько надо дополнительных школьных мест 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 12:51
Рубрика: Культура

Новый сезон "Викингов" с Данилой Козловским стартует на ТВ-3

Текст: Сусанна Альперина
16 января в 23:00 на ТВ-3 состоится премьера нового, 6-го сезона популярного западного сериала "Викинги", в котором впервые принял участие актер из России: в роли князя новгородцев Вещего Олега - Данила Козловский. ТВ-3 покажет сериал "Викинги" по вертикальной модели: две новые серии будут выходить один раз в неделю, по четвергам.
Фото: ТВ-3 Фото: ТВ-3
Фото: ТВ-3

Он снят в Ирландии и основан на сюжетах скандинавских саг и реальных средневековых походов северян. Впервые проект вышел в телеэфир в 2013 году, а сейчас новые серии только в США каждую неделю ждут более 6 миллионов зрителей. С каждым годом сериал становился все масштабнее и достиг своего пика именно к 6-му сезону, который, как было объявлено, станет последним. Конечно, вокруг финала "Викингов" нет такого шума, как вокруг финала "Игры Престолов", однако сериал также впечатляющий. В шестом сезоне банды викингов-наследников Рагнара Лодброка устремляют взоры на восток в сторону богатого Шелкового пути, но первой на их маршруте встает неизведанная и суровая Русь во главе с эксцентричным и брутальным Олегом.

Фото: Kinopoisk.ru
Клим Шипенко объяснил коммерческий успех фильма "Холоп"

Поклонники Данилы Козловского могут сравнить эту роль артиста с его работой в масштабном отечественном блокбастере "Викинг". Новый сезон примечателен еще и тем, что в нем в качестве режиссера дебютировала одна из ключевых актрис проекта, канадка с украинскими корнями Кэтрин Винник, которая играет Лагерту. Ее авторству принадлежит восьмая серия сезона под названием "Вальгалла подождет".

То, что в начале года Данила Козловский столь громко напоминает о себе, уже есть хороший знак. Актера в последнее время совсем было позабыли, в связи с громкими успехами и многочисленными ролями в заметных проектах его коллег Александра Петрова, Александра Кузнецова и Юры Борисова. Однако в 2020 году Козловский еще должен удивить зрителя, как минимум, два раза. На подходе - сериал "Карамора" и отечественный фильм "Чернобыль". В обоих проектах Козловский вступает как режиссер. Но и без ролей он также себя не оставил.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин заявил о создании полного архива документов о Второй мировой войне
МИД пояснил позицию России по отношению к американским санкциям
В Иране задержали разместившего видео попадания ракеты в Boeing
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам