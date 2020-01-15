Новый сезон "Викингов" с Данилой Козловским стартует на ТВ-3

16 января в 23:00 на ТВ-3 состоится премьера нового, 6-го сезона популярного западного сериала "Викинги", в котором впервые принял участие актер из России: в роли князя новгородцев Вещего Олега - Данила Козловский. ТВ-3 покажет сериал "Викинги" по вертикальной модели: две новые серии будут выходить один раз в неделю, по четвергам.

Он снят в Ирландии и основан на сюжетах скандинавских саг и реальных средневековых походов северян. Впервые проект вышел в телеэфир в 2013 году, а сейчас новые серии только в США каждую неделю ждут более 6 миллионов зрителей. С каждым годом сериал становился все масштабнее и достиг своего пика именно к 6-му сезону, который, как было объявлено, станет последним. Конечно, вокруг финала "Викингов" нет такого шума, как вокруг финала "Игры Престолов", однако сериал также впечатляющий. В шестом сезоне банды викингов-наследников Рагнара Лодброка устремляют взоры на восток в сторону богатого Шелкового пути, но первой на их маршруте встает неизведанная и суровая Русь во главе с эксцентричным и брутальным Олегом.

Поклонники Данилы Козловского могут сравнить эту роль артиста с его работой в масштабном отечественном блокбастере "Викинг". Новый сезон примечателен еще и тем, что в нем в качестве режиссера дебютировала одна из ключевых актрис проекта, канадка с украинскими корнями Кэтрин Винник, которая играет Лагерту. Ее авторству принадлежит восьмая серия сезона под названием "Вальгалла подождет".

То, что в начале года Данила Козловский столь громко напоминает о себе, уже есть хороший знак. Актера в последнее время совсем было позабыли, в связи с громкими успехами и многочисленными ролями в заметных проектах его коллег Александра Петрова, Александра Кузнецова и Юры Борисова. Однако в 2020 году Козловский еще должен удивить зрителя, как минимум, два раза. На подходе - сериал "Карамора" и отечественный фильм "Чернобыль". В обоих проектах Козловский вступает как режиссер. Но и без ролей он также себя не оставил.