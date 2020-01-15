Обновление Apple испортило наушники Airpods Pro

Прошивка 2С54 затронула систему активного шумоподавления и наушники перестали справляться с изоляцией низких частот - после включения шумоподавления "прошки" стали пропускать, например, шум автомобильных двигателей.

В то же время обновление улучшило точность воспроизведения басов.

Комментариев от Apple пока не было. Однако эксперты предположили,что в компании уже работают над решением проблемы. Недочет, скорее всего, будет устранен с выходом ближайшей прошивки.