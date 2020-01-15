ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. баррелей до 1,22 млн баррелей в сутки, говорится в январском докладе организации. Об этом сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что изменение прогноза связано со снижением градуса противостояния США и Китая в торговой войне, а также ожиданиями роста экономик некоторых государств. Таким образом, по мнению авторов доклада, в 2020 году спрос на нефть в мире составит в среднем 100,98 миллиона баррелей в день.

В прогнозе, также говорится, что Россия к концу года 2020 года будет способна нарастить добычу нефти и газоконденсата до 11,64 млн баррелей в сутки.

Днем ранее, 14 января в отчете аналитического управления Минэнерго США (EIA) был сделан прогноз по объемам мирового предложения нефти, который в 2020 году составит 102,37 млн баррелей в день, а в 2021 году - 103,34 млн баррелей в день. При этом в отчете американского ведомства было сказано, что соглашение о сокращении добычи может быть продлено до конца 2021 года для поддержания баланса на рынке нефти.