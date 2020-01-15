Орешкин заявил о провале макроэкономической политики стран еврозоны

Еврозону можно назвать примером провала макроэкономической политики. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС.

По словам Орешкина, страны еврозоны потеряли суверенитет в плане денежно-кредитной политики, также у них отсутствует единая бюджетная политика. "Такие страны, как Греция остались просто без суверенной экономической политики, это привело к тем проблемам в целом в еврозоне, которые мы наблюдаем последние 10-20 лет", - считает Орешкин. Он отметил, что если у страны нет собственной валюты, то она не может проводить собственную экономическую политику.

Министр напомнил слова новой главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард о необходимости увеличения расходов и совокупного дефицита бюджета. По его мнению, такая возможность есть у Германии, но она этого делать не хочет. "С точки зрения всей еврозоны и того ареала, с которым работает ЕЦБ, идеальной бы ситуацией было, если бы немцы начали тратить свои деньги в Испании, Италии и Греции. Тогда ситуация была бы максимально сбалансированная. Здесь же мы опять упираемся в институциональные ограничения в отсутствие фискального союза", - сказал Орешкин.

Таким образом, Лагард ничего не остается, кроме как апеллировать к бюджетной политике еврозоны. Это единственный способ преодолеть дефицит и нехватку спроса, которые есть в европейской экономике, подчеркнул Орешкин.