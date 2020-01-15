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15.01.2020 15:48
Рубрика: Общество
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Открыта регистрация на бесплатное обучение иностранцев в России

Текст: Елена Кухтенкова
Открылась официальная регистрация иностранцев в информационной системе для участия в отборе на обучение в России на 2020/21 год, - сообщается на сайте Московского дома соотечественника.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Теперь иностранные граждане и соотечественники, которые проживают за рубежом и хотят учиться в России за счет федерального бюджета, могут направлять свои документы в представительства Россотрудничества.

К слову, документы эти могут быть в традиционной форме - на бумаге, а также в электронном виде и направляться с помощью информационной системы. Все бесплатно.

Участие в отборочной кампании принимают, кроме Минобрнауки РФ и Россотрудничества, еще и МИД России.

Фото: Артем Житенев/РИА Новости
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Организаторы отмечают, что если в стране нет представительства Россотрудничества, функции по отбору осуществляет дипломатическое представительство, в том числе посольство Российской Федерации. Контакты российских посольств находятся на сайте Министерства иностранных дел России.

Как же проходит отбор счастливцев, кто будет бесплатно учиться в России? Он осуществляется в два этапа.

1. Первый этап проводят российские загранучреждения с использованием информационной системы. По результатам испытаний формируется список кандидатов согласно выделенной на страну квоте. Его рассматривает центральный аппарат Россотрудничества и передает в Минобрнауки России.

2. Второй этап отбора проводят российское образовательное ведомство и вузы, рассмотрев досье кандидатов. О результатах второго этапа отбора сообщается в Россотрудничество, а оно информирует российские загранучреждения. Затем остается только обсудить с будущими студентами технические вопросы въезда на территорию России.

Общество Образование Иностранцы в России

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