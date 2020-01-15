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15.01.2020 17:25
Рубрика: В мире

Папа Римский впервые назначил женщину на высокий пост

Текст: Александр Саможнев

Папа Римский Франциск назначил заместителем секретаря по отношениям с государствами (соответствует МИД) Франческу Ди Джованни, сообщает инфорагентство ANSA.

Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
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Наблюдатели отмечают, что женщина впервые заняла такой высокий пост в Госсекретариате (правительстве) Ватикана. 66-летняя Ди Джованни является специалистом по административно-юридическим вопросам. Почти тридцать лет она работает в Ватикане. С 1993 года занималась в секретариате проблемами беженцев, международным гуманитарным правом, вопросами интеллектуальной собственности и туризма, а также правами женщин.

Папа Франциск выступает за более активную роль женщин в Римско-католической церкви. Во время его понтификата дамы получают важные должности в консультативных органах Ватикана.

В мире Европа Ватикан

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