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15.01.2020 00:01
Рубрика: Общество

Устав для Софьи Ковалевской

Первая в мире женщина-профессор родилась 170 лет назад
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)
Жизнь Софьи Ковалевской просится на страницы увлекательного романа или сериала. Настолько она не похожа на сложившийся образ традиционного ученого, который с головой погружен в свою науку. Чтобы войти в историю науки, стать первой в мире женщиной-профессором математики, когда феминистки еще только начинали борьбу за свои права, нужно иметь не только талант, но и недюжинную натуру.
Научные работы Софьи Ковалевской стали классикой математики. Фото: РИА Новости Научные работы Софьи Ковалевской стали классикой математики. Фото: РИА Новости
Научные работы Софьи Ковалевской стали классикой математики. Фото: РИА Новости

Как вообще девочка, которых учили гуманитарным предметам, вдруг заинтересовалась математикой? Начало было довольно курьезным. В ее детской хотели сделать ремонт, и неожиданно не оказалось обоев. Зато под рукой были лекции о дифференциальном и интегральном исчислении. Вот эти причудливые значки интегралов и дифференциалов каждый день видела маленькая Соня. Правда, надо отметить, что свою лепту внес и ее дядя Петр Васильевич Корвин-Круковский. "От него я впервые услышала о квадратуре круга, об асимптотах - прямых линиях, к которым кривая постепенно приближается, никогда их не достигая, о других непонятных для меня вещах, которые представлялись мне чем-то таинственным и особенно привлекательным", - вспоминала Ковалевская.

Фото: РИА Новости
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В 16 лет она самостоятельно поехала за границу, посещала лекции известных математиков. Пришло время определяться с будущим. Девушка решила однозначно: пойдет в науку, а значит, надо поступать в университет. Но путь в них в тогдашней России для женщин был закрыт. Единственный вариант - учиться за границей. И тут неожиданное препятствие: выдавать заграничный паспорт можно было только с разрешения родителей или мужа. Отец был категорически против, не хотел дальнейшего обучения дочери. Большинство девушек в те времена наверняка отступили бы. Но Софья оказалась упорной и предприимчивой, она нашла выход: организовала фиктивный брак с молодым ученым Владимиром Ковалевским. В 1868 году новобрачные отправились за границу. Мечта осуществилась. Ковалевская училась в Берлинском университете у известного профессора Карла Вейерштрасса. Но не только наукой была занята ее голова. Она сочувствовала революционной борьбе и в 1871 году вместе с мужем приехала в осажденный Париж, ухаживала за ранеными коммунарами. Участвовала в спасении из тюрьмы деятеля Парижской коммуны В. Жаклара.

По сути, она открыла талантливым девушкам дорогу в университеты

В 1874 году Гёттингенский университет после защиты диссертации присвоил Ковалевской степень доктора философии. А в 1879 году в России произошло знаковое событие: женщина впервые сделала сообщение на съезде естествоиспытателей в Санкт-Петербурге. В 1881 году россиянка Ковалевская была избрана иностранным членом Петербургской академии наук. Правда, для этого пришлось изменить устав академии.

Отметим, что фиктивный брак перерос в любовь, у них родилась дочь. Но после 15 лет совместной жизни на Софью обрушилась настоящая беда. Запутавшись в коммерческих делах, муж покончил с собой. Казалось бы, член-корреспондент, признанный во всем мире ученый Ковалевская могла бы рассчитывать на место профессора в любом российском университете, но ее даже не пускали на заседания Академии наук. "Не в обычаях", - было сказано Софье Васильевне. Ей не разрешили преподавать в университетах ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, не допустили даже на Высшие женские курсы. Лучшая должность, которую могли предложить обладательнице престижнейших научных премий, - учитель арифметики в гимназии.

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Карл Вейерштрасс выхлопотал ей место профессора математики в Стокгольмском университете. Ее научные работы стали классикой математики. В 1888 году Ковалевская стала лауреатом престижной премии Бордена Парижской академии наук за работы о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. А в 1889 году отмечена премией Шведской академии наук.

Но помимо математического таланта Ковалевская была наделена и литературным. Ее произведения вышли отдельным сборником. Особо интересен роман "Борьба за счастье. Две параллельные драмы". Свою судьбу и поступки других людей она пыталась объяснить законами математики. Для этого использовала работу французского ученого Пуанкаре о дифференциальных уравнениях. Жизнь выдающегося российского математика Софьи Ковалевской оборвалась по воле случая. Она простудилась и умерла в возрасте 41 года. Похоронена в Стокгольме.

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