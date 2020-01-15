Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе

Двадцать шесть человек, включая 17 детей, пострадали в США в результате сброса керосина. Уже установлено, что вещество, попавшее на землю у здания начальной школы в местечке Кадахи, является авиационным топливом. Зона ЧП находится всего в 24 километрах от аэропорта Лос-Анджелеса, пишет ТАСС.

Сейчас соответствующие службы выясняют, какой именно самолет во время посадки произвел сброс топлива. На место происшествия прибыли 70 пожарных, а также фельдшеры. Медицинская помощь потребовалась 26 пострадавшим.

Отмечается, что их здоровью нанесен незначительный вред. "Нет необходимости в транспортировке в местную больницу", - заявили местные власти.