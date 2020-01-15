Правила

Сколько стоит электричество для дачников в Беларуси?

"Десять лет назад мы переехали из России в Беларусь на постоянное жительство. Купили домик в садовом товариществе. И все хорошо, если бы новый председатель не стал завышать цену на электроэнергию. Правомерно ли это? Тамара, Слонимский район".

Сергей Реентович, заместитель министра энергетики:

- По Правилам электроснабжения (постановление Совмина от 17 октября 2011 года N 1394) энергоснабжающие организации заключают договоры на поставку электроэнергии с садоводческим товариществом. Расчеты ведутся на основании показаний группового прибора учета, установленного на границе балансовой принадлежности с энергоснабжающей организацией.

Передача электроэнергии по сетям, к сожалению, невозможна без технологического расхода электроэнергии на ее транспортировку - потери есть в каждом элементе электросети. Поэтому члены товарищества помимо оплаты потребленной в своих садовых домах электроэнергии также возмещают затраты на транспортировку энергии в электрической сети и содержание собственно сетей. Порядок возмещения расходов определяет общее собрание.

Ущерб

Кто и как в Беларуси возмещает ущерб от залития квартиры?

"В прошлом году приехали на ПМЖ в Беларусь из России. И как только мы сделали ремонт в квартире и справили новоселье, в нашем подъезде произошло ЧП - сорвало вентиль на стояке одной из квартир. Наша квартира пострадала больше всего. Кто возместит ущерб? Ольга, Минск".

Тимофей Кремез, заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО "Минское городское жилищное хозяйство":

- По пункту 14 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений (постановление Совмина от 21 мая 2013 года N 399) при выявлении дефектов или неисправностей конструктивных элементов и инженерных систем жилого дома либо небрежного пользования ими, которое привело к повреждениям, а также порче имущества граждан, отделки в жилых, подсобных или вспомогательных помещениях, проводится обследование и составляется акт. Для этого следует в течение месяца обратиться в эксплуатирующую организацию. В акте указываются причины, повлекшие повреждения, перечень пострадавших конструкций и элементов отделки и имущества граждан и причинитель вреда.

На основании акта обследования организация составляет дефектный акт на ремонтно-строительные работы. При возможности самовосстановления утративших свои потребительские качества элементов отделки дефектный акт составляется не позднее 20 календарных дней со дня составления акта обследования. В дефектном акте указываются виды и объемы ремонтно-строительных работ, качество и виды материалов отделки.

На основании дефектного акта по требованию одной из заинтересованных сторон составляется смета на ремонтно-строительные работы поврежденных помещений.

С актом обследования, дефектным актом на ремонтно-строительные работы и сметой заинтересованные стороны (пострадавшая и виновная) ознакамливаются под роспись либо заказным письмом.

В случае возникновения спора по поводу компенсации стоимости ремонтно-строительных работ и возмещению вреда имуществу стороны обращаются в суд.