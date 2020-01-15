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Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

Текст:   Ольга Игнатова
15.01.2020,  
10:30

Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008 с 14 января. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на архитектора технологического центра Microsoft в России Ивана Будылина, это означает отсутствие обновлений безопасности. При этом использование операционной системы без установки обновлений ведет к рискам потери данных.

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Отмена поддержки операционных систем может стать проблемой для российских банков. По идее, они оперативно должны перейти на Windows 10. Кроме проблем в работе, отсутствие техподдержки противоречит требованиям информбезопасности в рамках профильного ГОСТа и нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Банки должны пользоваться только сертифицированным ПО. Но сами они пока не готовы полностью отказаться от Windows 7 и Windows Server 2008. Часть уже заключила соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS), однако это временная мера. Вместе с тем, когда в 2015 году была прекращена техподдержка Windows Server 2003, ФСТЭК выпустила письмо о продлении ранее выданных сертификатов до августа 2017 года. Это помогло рынку плавно пройти обновление.

По мнению руководителя группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослава Бабина, работать без техподдержки относительно безопасно только до тех пор, пока злоумышленники не находят в ней уязвимость. Поэтому переходить на более новые системы все равно нужно.

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