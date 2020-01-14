Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Бесплатно обновиться нельзя

14 января 2020 года корпорация Microsoft официально объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 7, выпущенной более 10 лет назад - в июле 2009 года.

Для пользователей это означает, что им перестанут приходить обновления, включая патчи безопасности. Исключение будет сделано для коммерческих лицензий, кроме того, в ноябре 2020 года обновление получат машины для голосования в Соединенных Штатах.

По данным статистики, под управлением Windows 7 работает около 30 процентов компьютеров во всем мире. Это очень большой показатель - если учесть, что с исчезновением обновлений безопасности компьютеры станут менее устойчивыми к взломам и атакам.

В Microsoft советуют пользователям переходить на современные компьютеры под управлением Windows 10. На вопрос, можно ли обновить существующую "семерку" до "десятки", в компании говорят неутешительное: "Для этого нужно приобрести и установить полную версию программного обеспечения", поскольку бесплатное обновление было отключено в июле 2016 года.

Устанавливать новую Windows 10 на устаревшие устройства в Microsoft не рекомендуют.