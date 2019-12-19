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Microsoft будет "посмертно" поддерживать Windows 7. Что это значит

Текст:   Антон Благовещенский
19.12.2019,  
18:09
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Корпорация Microsoft намерена обеспечивать операционную систему Windows 7 частичной поддержкой даже после официальной ее "смерти", которая наступит уже 14 января 2020 года.

Об этом рассказал IT-журналист Мартин Бринкманн, который поинтересовался у представителей компании, как будут обстоять дела с поддержкой устаревшей платформы.

В Microsoft отметили, что обладатели коммерческих лицензий Windows 7 - предприятия и корпоративные пользователи - будут получать обновления безопасности Microsoft Security Essentials в течение не более трех лет после окончания срока поддержки.

На официальном сайте Microsoft сообщается, что сама платформа Microsoft Security Essentials не будет обновляться после 14 января 2020 года.

"Лицензию" Windows 7 можно до сих пор бесплатно обновить до Windows 10

Сам Бринкманн полагает, что Microsoft продолжит распространять обновления на все устройства с Windows 7, ult работает Microsoft Security Essentials. Он также отмечает, что поддержка Windows XP и Windows Vista была продолжена даже после их "выхода на пенсию".

По данным NetMarketShare, рыночная доля Windows 7 в мире составляет почти 27 процентов.

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