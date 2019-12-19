Microsoft будет "посмертно" поддерживать Windows 7. Что это значит

Корпорация Microsoft намерена обеспечивать операционную систему Windows 7 частичной поддержкой даже после официальной ее "смерти", которая наступит уже 14 января 2020 года.

Об этом рассказал IT-журналист Мартин Бринкманн, который поинтересовался у представителей компании, как будут обстоять дела с поддержкой устаревшей платформы.

В Microsoft отметили, что обладатели коммерческих лицензий Windows 7 - предприятия и корпоративные пользователи - будут получать обновления безопасности Microsoft Security Essentials в течение не более трех лет после окончания срока поддержки.

На официальном сайте Microsoft сообщается, что сама платформа Microsoft Security Essentials не будет обновляться после 14 января 2020 года.

Сам Бринкманн полагает, что Microsoft продолжит распространять обновления на все устройства с Windows 7, ult работает Microsoft Security Essentials. Он также отмечает, что поддержка Windows XP и Windows Vista была продолжена даже после их "выхода на пенсию".

По данным NetMarketShare, рыночная доля Windows 7 в мире составляет почти 27 процентов.