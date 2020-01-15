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15.01.2020 22:58
Рубрика: В мире

Время больших планов

Индийский премьер Нарендра Моди приедет в Москву на День Победы
Текст: Константин Волков (Нью-Дели)
Российская газета - Столичный выпуск № 7(8061)
Премьер-министр Индии Нарендра Моди приедет в Москву в мае на празднование 75-й годовщины Победы, а также примет участие в саммитах ШОС и БРИКС в 2020 году. Об этом стало известно после встречи Моди и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который 15 января посетил с визитом Нью-Дели.
Нарендра Моди подтвердил, что посетит Москву в мае, в период празднования 75-й годовщины Победы. Фото: Facebook/Maria.zakharova.167 Нарендра Моди подтвердил, что посетит Москву в мае, в период празднования 75-й годовщины Победы. Фото: Facebook/Maria.zakharova.167
Нарендра Моди подтвердил, что посетит Москву в мае, в период празднования 75-й годовщины Победы. Фото: Facebook/Maria.zakharova.167

Помимо переговоров с Моди глава МИД России также провел переговоры со своими индийским и мальдивским коллегами Субраманьямом Джайшанкаром и Абдулой Шахидом и выступил на международном форуме Raisin Dialogue, который индийская сторона проводит с 2016 года. "Обсуждения в таком формате, как на этом форуме, призваны определять основные направления глобального развития, - отметил министр в выступлении. - По нашему мнению, главный тренд включает в себя создание нового многополярного мирового порядка".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В Индии показали действующее российское вооружение

Лавров отметил, что есть те, кому не нравится многополярный мир, и они стараются обесценить идею Большой Евразии. Имеется в виду инициатива развития отношений на всех уровнях между государствами Евразии, включая страны Южной Азии, активно продвигаемая российской стороной. "Но многие хотят видеть Евразию объединенной. Это те, кто понимает все преимущества единого пространства от Лиссабона до Владивостока, о котором говорил еще де Голль", - отметил глава МИД России.

Инициатива создания Большой Евразии - центральная для нынешнего зарубежного турне Лаврова. Об этом он говорил днем ранее, встречаясь с руководством Шри-Ланки, и продолжил в Индии. Заявление министра на Raisina Dialogue можно назвать отчасти знаковым, ведь в том числе и по нему будут судить о позиции России в Южной Азии. "Россия стремится сформировать Большую Евразию и хочет, чтобы Индия играла более значимую партнерскую роль в данном процессе", - пояснил "РГ" программный директор Международного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

Как отметил в разговоре с "РГ" вице-президент исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан, "практически все страны Индийского океана хотят, чтобы Россия присутствовала в регионе. Теперь надо понять, как этого достичь. У России в настоящее время вряд ли достаточно ресурсов для серьезного освоения огромного и разнопланового Индоокеанского региона. Но государства, выходящие к побережью океана, тем более не заинтересованы, чтобы он стал "озером" под контролем какой-то одной державы".

Всякий большой проект складывается из последовательных практических шагов, поэтому Лавров обсудил с индийскими партнерами ряд конкретных проектов. В их числе - расширение сферы расчетов между Россией и Индией в нацвалютах. Также обе страны готовят сейчас межправительственное соглашение о взаимной защите капиталовложений, оно должно помочь защитить инвестиции, сделанные в эти страны. Кроме того, идет работа над соглашением о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией.

В мире Юго-Восточная Азия Индия 75-летие Победы

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