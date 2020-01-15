Президент предложил закрепить статус Госсовета в Конституции РФ

Статус Государственного совета может быть закреплен в Конституции страны. С предложением вписать его роль в Основной закон выступил президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию.

Госсовет по инициативе главы государства был возрожден в 2000 году. В его работе участвуют руководители всех регионов страны. "За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность", - считает Путин. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее важных для граждан вопросов, подчеркнул он.

Сегодня, полагает президент, необходимо кардинальным образом повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне.

"Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета", - заявил российский лидер.