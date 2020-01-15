Интернет-проект "Партизаны Беларуси" представляет легендарного разведчика и командира

А теперь новая история о героической борьбе с врагом белорусских партизан. В прошлом году в Житковичском районе Беларуси заложили мемориальную рощу - в память о советских героях-разведчиках и диверсантах, воевавших с гитлеровцами за линией фронта. Неподалеку от этого не­обычного сельского памятника - восстановленные штабные землянки партизан.

Место выбрано не случайно: 75 лет назад здесь, на так называемом Булевом болоте, находился радиоузел, связывавший народных мстителей практически всей республики с Большой землей. Здесь же командиры крупнейших партизанских соединений вырабатывали общую тактику вооруженной борьбы с врагом. Примечательно, что закладка рощи практически совпала со 120-летием со дня рождения участника этих встреч легендарного Бати - таков был позывной Героя Советского Союза Григория Линькова, засланного в эти места Главным разведывательным управлением Генерального штаба Красной Армии для организации партизанского движения. Ему, как и каждому из 33 воевавших в этих местах героев, посвящена персональная аллея уникальной рощи.

К началу Великой Отечественной Григорий Линьков был уже умудренным командиром. За плечами - опыт партийной и советской работы, партизанской борьбы в годы Гражданской войны. Потому сразу после нападения гитлеровцев он обратился в высшие инстанции с предложением направить его в тыл врага для диверсионной деятельности. Знал, что там сможет принести куда больше пользы, чем в тыловом военном НИИ, где служил инженером. Тем более что еще в молодости на Южном Урале, в родной Оренбургской области, Григорий стал завзятым охотником и следопытом, в лесу ориентировался как у себя дома.

Его инициатива совпала с началом организации масштабной борьбы с захватчиками на временно оккупированной территории. Немолодому уже майору поручили сформировать диверсионный отряд, куда он отобрал наиболее проверенных сослуживцев, а также горевшую ненавистью к врагу физически крепкую молодежь. После тщательной подготовки экипированных как следует бойцов погрузили в несколько транспортных самолетов и десантировали над захваченной немцами Витебской областью. Однако с первого же мгновения все пошло не так, как планировалось. Десант рассеялся на большой территории. Часть погибла в стычках с гитлеровцами и полицаями, а командир остался поначалу в одиночестве. Связи с Большой землей не было. И в том, что Григорий Линьков не впал в отчаяние, а принялся собирать вокруг себя на борьбу с врагом местных жителей и окруженцев, лишь одна из граней его подвига.

Уроженец Оренбургской области Григорий Линьков был опытным охотником и следопытом, в любом лесу ориентировался как у себя дома

Весной 1942 года ядро возмужавшего партизанского соединения двинулось в 600-километровый поход на белорусское Полесье, где предстояло создать новый мощный диверсионно-разведывательный центр, обладающий в том числе аэродромом для принятия самолетов с Большой земли. По пути "батинцы" формировали новые отряды сопротивления, собирали информацию о движении вражеских эшелонов, дислокации воинских частей. Было пущено под откос 32 немецких поезда с войсками и техникой. Всего, к слову, на счету бойцов батинского соединения их 325.

В это время в помощь Бате для организации разведывательной работы направлен из Москвы еще один сотрудник ГРУ - Иван Банов (подпольный псевдоним Черный), также ставший Героем Советского Союза. Ценные сведения о силах врага, собранные под его руководством, полетели в Центр. Надо ли говорить, насколько это было важно накануне Сталинградской и Курской битв, других сражений.

Самого же Григория Линькова временно отозвали в Москву. Но уже через несколько месяцев под именем полковника Льдова вновь забросили в дальний тыл врага, на сей раз в Брестскую область, для проведения диверсионно-разведывательной работы. "Шлите побольше оружия и взрывчатки, надежные люди есть", - писал он в шифровках на Большую землю. Это партизанское соединение выдержало все атаки оккупантов и при освобождении Беларуси влилось в состав действующей армии.

...О своих боевых делах и товарищах Григорий Линьков рассказал в захватывающей книге "Война в тылу врага". Иван Банов стал генерал-майором, одним из организаторов современного спецназа. А их благодарные потомки свято чтят память о героях. Удалось отыскать могилу нескольких бойцов батинского отряда первого призыва, восстановить их фамилии, найти родственников. Останки героев торжественно перезахоронены на витебской земле.

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