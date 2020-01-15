Программа сериалов на "Берлинале" делает ставку на секс

"Осмеливайтесь быть замеченными, владейте своей историей, дайте сексу шанс и оставайтесь верными своему уникальному, непримиримому стилю", - такими словами начинает анонсировать "Берлинале" в этом году программу сериалов. В ней - восемь проектов из таких стран, как Австралия, Австрия, Канада, Дания, Франция, Германия, Великобритания и США. Все - премьеры.

Российских сериалов, увы, в программе нет. Нашу страну в сериальной секции Берлинского международного кинофестиваля представляет лишь один будущий многосерийный фильм. "Co-Pro Series" - программа для тех, кто находится в поиске партнеров для кинопроизводства: конкурс, чтобы быть представленным на одном из крупнейших фестивалей мира, пройти нелегко. И вот в этом питчинге, среди десяти других, заявлен фильм по сценарию Михаила и Лили Идовых "Пешки" (Pawns)", его представляет студия "Метрафильмс".

Но вернемся к уже готовым сериалам. В сообщении фестиваля говорится о том, что "Берлинале" хочет быть современным: "Обилие тем и повествовательных форм задает тон программе, а также запоздалое представление о различных сообществах, сексуальной идентичности и новых взглядах на мир, в котором мы живем". Откуда дует ветер - догадаться несложно. Многие из сериалов, показанных в Берлине, будут потом распространяться на стриминговых платформах. Зрителя нужно увлечь, без стеснения поговорив c ним о самом откровенном, о том, что его волнует.

В соответствие с разнообразием программы, формы представления сериалов также варьируются: Например, сериал "Фрейд" будет показан в виде трех 55-минутных эпизодов, другой проект, "Тригонометрия", предстанет перед первыми зрителями в виде пяти серий, и так далее. Все мероприятия, посвященные сериалам - сессии, показы, представления проектов и их обсуждения и прочие - пройдут с 24 по 27 февраля в Берлинском "ZооPalast". И вот что конкретно предстоит посмотреть тем, кто предпочтет на "Берлинале" в 2020 году это направление.

"C'est Comme Ça Que Je T'aime" ("Счастливо женат"). Канадский сериал. Покажут две серии из 10. Сериал расскажет о том, как две пары отправляют своих детей на три недели в лагерь. Оставшись наедине, они открывают в себе странные вещи и понимают, что отношения дали огромные трещины. Кто с кем спал, что на чьей совести? В пригороде Квебека начинается настоящий ад.

Американский сериал "Депеши из других мест" также предстанет перед зрителем в виде двух эпизодов. По описанию немного похож на "Мир Дикого Запада". Некий загадочный институт обещает немногим избранным побег из повседневной жизни в мир, полный красоты и волшебства. Но что это - игра, альтернативная реальность или заговор?

"Вихрь" - сериал французский, но стоит за ним Netflix. Также две серии, рассказывают о руководителе музыкальной группы, который преодолевает множество сложных проблем: его Парижский джаз-клуб не слишком преуспевает, сборщики налогов дышат ему в затылок. И тут еще внезапно из Нью-Йорка приезжает его дочь-подросток Джули…

В сериале "Фрейд" (копродукция Австрии, Германии и Чехии) интригует уже само название. Netflix и этому проекту подставил свое плечо. Три серии покажут в Берлине, на протяжении которых можно будет увидеть, как "в Вене 1886 года неугомонный, накачанный кокаином и стремящийся к признанию, молодой Зигмунд Фрейд отправляется в нервное, гипнотическое путешествие в глубины человеческой души..."

Второй сезон австралийского сериала "Тайна Дороги 2". Также обязательные две серии. История о том, как обезглавленный труп прибило к берегу в отдаленном захолустном городке. Детектив Свон и его коллега Фрэн должны бороться с протестами - люди выступают против раскопок местного участка. Но потом появляется еще одно тело…

Датский сериал "Пол" в чем-то похож на "Половое воспитание". В Берлине покажут всего одну серию, но, судя по всему, и она одна способна увлечь. Героиня дает советы по сексу и любви в колл-центре, однако сама находится в растерянности, так как не может определиться со своей личной жизнью.

Сериал "Не имеющий гражданства" приедет в столицу Германии из Австралии. Среди его создателей Кейт Бланшетт. Она же играет в нем одну из главных ролей. Из знакомых звезд в сериале снялся еще и Доминик Уэст. Это мини-сериал, в котором всего 6 эпизодов. Два из них продемонстрируют на фестивале. По сюжету, за колючей проволокой в австралийской пустыне мир складывается драматическим образом для четырех очень разных людей. Они пытаются осознать, что есть дом, и стоит ли из него бежать.

За сериалом "Тригонометрия" стоят ВВС и НВО. Как уже говорилось выше, покажут пять серий из восьми. Время и место действия - Лондон, наши дни. По-французски можно было бы сказать "менаж де труа", а в английском термина обозначающего отношения между тремя людьми, нет. Но в фильме так и происходит - любовь на троих.

Кстати

"Берлинале" также объявил участников конкурса короткого метра. В нем есть проект из России. Это фильм "My Galactic Twin Galaction" ("Мой Галактический близнец Галактион"). Режиссер Саша Свирский.

И еще из новостей - новые директора "Берлинале" упразднили понятие "в конкурсе вне конкурса". На самом деле - всегда можно было запутаться в таком повороте. Теперь те фильмы, что не попали в конкурс, просто показываются в программах "Berlinale Spеcial", и в ряду гала-премьер. О новом фильме Маттео Гарроне "Пиноккио", "РГ" уже писала. Он откроет Берлинский международный кинофестиваль в этом году. Теперь объявлены еще четыре фильма программы "Berlinale Spеcial". Фильм "Шарлатан" Агнешки Холланд, новая документальная лента "Хиллари" - о Хиллари Клинтон (режиссер Нанетт Бурстейн) - эта работа также вошла в программу фестиваля Sundance этого года. Британскую ленту "Минамата" снял режиссер Эндрю Левитас - главную роль в ней исполнил Джонни Депп. Исландская лента Йохана Йоханнсона называется "Последний первый человек" и это фильм документальный. Кроме него, ряд неигровых картин в программе "Berlinale Spеcial" пополнит китайский фильм "Плыву, пока море не станет синим", режиссер Цзя Чжанкэ. Остальные картины - участники программы будут объявлены позднее.