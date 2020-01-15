Рыцарский раритет XVI века вернулся в Беларусь

В музей истории Могилева возвращен рыцарский меч XVI века, пропавший семь лет тому назад. Оружие принадлежало тяжело вооруженному кавалеристу Великого княжества Литовского, погибшему под Мстиславлем.

В той битве 4 ноября 1501 года русские войска под командованием князя Александра Ростовского сошлись с армией Великого княжества Литовского во главе с князем Михаилом Заславским. В составе литовской рати были знаменитые крылатые гусары из Польши и наемники из Западной Европы. Тем не менее русское войско, в состав которого входили отряды из Смоленска и Москвы, разгромило Заславского. Остатки армии, потеряв все знамена, во главе с князем заперлись в замке Мстиславля.

Меч дополнил экспозицию и с 15 января демонстрируется в музее Могилева

На месте битвы осталось большое количество артефактов. В 1996 году археологи нашли в реке Вихре прекрасно сохранившийся шлем конца XV века - немецкий салад, а в 2012 году - остроконечный шелом русского типа.

Через год под Мстиславлем обнаружился комплект рыцарского вооружения: кирасу, фрагменты кольчуги, шпоры и часть длинного меча. Владеть им под силу было только прекрасно развитому человеку и профессионалу, так как вес находки составил 1443 грамма.

Непостижимым образом прекрасный образец работы оружейников, судя по клейму из Бургундии, исчез. Уникальный артефакт на одном из аукционов в Европе обнаружил российский историк Александр Николаев, который узнал меч среди четырех тысяч лотов. Оружие опознали по клейму, повреждению на лезвии и другим особенностям.

Сотрудникам музея истории Могилева удалось выкупить реликвию. Часть суммы была предоставлена администрацией Могилева, а другие деньги собраны с помощью пожертвований.

После научного исследования меч дополнил экспозицию доспехов мстиславского рыцаря и с 15 января демонстрируется в музее Могилева.