Новости

Kia потратит 25 млрд долларов на электромобили и автопилот 12:00
Сергей Шойгу может стать почетным гражданином Московской области 11:46
Билли Айлиш написала и исполнила главную песню нового "Бонда" 11:44
В Тюменской области рейсовый автобус столкнулся с автокраном 11:44
Обвиняемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре признали невменяемым 11:42
Психолог рассказала о пользе сборников готовых домашних заданий 11:38
В Дагестане число отравившихся питьевой водой выросло до 75 человек 11:29
Актер из сериала "Друзья" Стэн Кирш покончил с собой 11:28
Москвичи смогут повлиять на развитие МЦД 11:24
Жители российских городов увидят Послание президента на медиафасадах 11:21
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии 11:21
Шерегеш вошел в десятку самых посещаемых мест России 11:18
Онлайн-трансляция Послания президента Федеральному Собранию 11:15
Крымчане смогут перейти к местным операторам мобильной связи 11:11
Беспилотники "Яндекса" испытали в Лос-Анджелесе 11:08
Украина попросила Иран передать ей черные ящики сбитого Boeing 11:04
Названы сроки проведения Гран-при России "Формулы-1" в Сочи 11:01
Волгоградца осудили за вовлечение подростка в сбыт наркотиков 11:00
Пассажира самолета Москва - Екатеринбург наказали за курение на борту 11:00
На Камчатке школьникам пришлось питаться в кабинете труда 11:00
В Чебоксарах нашли мертвой пропавшую неделю назад школьницу 10:58
В 2019 году в "Артеке" отдохнули дети из 86 стран 10:54
УАЗ выпустит "антарктическую" версию "Патриота" 10:45
На Кубани за год реконструируют 85 гектаров чайных плантаций 10:40
МИД РФ заявил о росте заинтересованности ЕС в возобновлении диалога 10:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 11:38
Рубрика: Общество

Психолог рассказала о пользе сборников готовых домашних заданий

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Уже несколько лет в России практически к каждому учебнику существуют сборники готовых решений. Найти "решебник" можно почти на любой предмет - русский или иностранный язык, математика, биология и другие. Вред или пользу несут такие сборники, психолог Елена Макарова объяснила aif.ru.

Фото: minobrnauki.gov.ru
В России изобрели стул для исправления осанки у школьников

По мнению специалиста, сборник готовых домашних заданий может принести лишь вред, если оставить ребенка с ним наедине и не научить им пользоваться. Тогда велико искушение просто бездумно списать ответы. Но при грамотном подходе решебники оказываются весьма полезны.

"Хочется остановиться на тех положительных моментах, на той пользе, которую готовые домашние задания все-таки несут. Первое - это возможность увидеть, как правильно оформляется задание. Ведь в хорошем решебнике обязательно оформлению уделяется большое значение: как правильно написать, какое пояснение дать", - говорит Елена Макарова.

Кроме того, объяснила психолог, в сборнике показывается решение задачек самым разными способами, что способствует расширению мышления, обучает самопроверке и - что немаловажно - экономит время.

Общество Образование

Главное сегодня

Видеотрансляция: Путин выступает с Посланием Федеральному Собранию
МИД РФ заявил о росте заинтересованности ЕС в возобновлении диалога
В Иране задержали разместившего видео попадания ракеты в Boeing
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам