Психолог рассказала о пользе сборников готовых домашних заданий

Уже несколько лет в России практически к каждому учебнику существуют сборники готовых решений. Найти "решебник" можно почти на любой предмет - русский или иностранный язык, математика, биология и другие. Вред или пользу несут такие сборники, психолог Елена Макарова объяснила aif.ru.

По мнению специалиста, сборник готовых домашних заданий может принести лишь вред, если оставить ребенка с ним наедине и не научить им пользоваться. Тогда велико искушение просто бездумно списать ответы. Но при грамотном подходе решебники оказываются весьма полезны.

"Хочется остановиться на тех положительных моментах, на той пользе, которую готовые домашние задания все-таки несут. Первое - это возможность увидеть, как правильно оформляется задание. Ведь в хорошем решебнике обязательно оформлению уделяется большое значение: как правильно написать, какое пояснение дать", - говорит Елена Макарова.

Кроме того, объяснила психолог, в сборнике показывается решение задачек самым разными способами, что способствует расширению мышления, обучает самопроверке и - что немаловажно - экономит время.