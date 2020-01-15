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15.01.2020 13:56
Рубрика: Культура

Публичная библиотека Нью-Йорка назвала самые популярные книги за 125 лет

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нью-Йоркская публичная библиотека отмечает в этом году 125-летие. По этому случаю учреждение составило список книг, которые больше всего интересовали читателей. Оказалось, что чаще всего посетители библиотеки за эти 125 лет брали произведения, написанные для детей.

На первом месте расположилась книга Эзры Джека Китса "Снежный день", выпущенная в 1962 году и рассказывающая историю ребенка, наслаждающегося волшебством, которое приносит первый снег. В руках читателей она побывала 485583 раза.

Фото: iStock
Названы самые популярные писатели и книги прошедшего десятилетия

На второй строчке рейтинга оказалась еще одна детская книга - пьеса "Кот в шляпе" Теодора Сьюза, более известного как Доктор Сьюз. Для создания этого произведения, написанного в 1957 году, автор использовал менее 250 слов, которые рифмуются друг с другом. За все время существования Нью-Йоркской публичной библиотеки книгу брали 469650 раз.

Следующим в списке значится более серьезное произведение - роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984", изданный в 1949 году. Книга регулярно появляется в списках изучаемой литературы в университетах, поэтому интерес к ней не утихает. Библиотека выдавала ее 441770 раз.

В топ-5 также вошли "Там, где живут чудовища" Мориса Сэндака (436016 запросов) и "Убить пересмешника" Харпер Ли (442912). Далее в списке значатся "Паутина Шарлотты" Элвина Брукса Уайта (337948), "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери (316404), "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей" Дейла Карнеги (284524).

На девятой строчке расположилась самое свежее из наиболее популярных произведений - "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг, единственная книга из топ-10, написанная после 1970 года. Первый том приключений мальчика со шрамом был опубликован в 1997 году (в США в 1998-м). Библиотечную книгу прочитали 231022 раза.

Замыкает рейтинг самых популярных произведений еще одна детская история - "Очень голодная гусеница" Эрика Карла, написанная в 1969 году (189550 запросов).

Культура Литература

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