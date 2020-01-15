Путин дал совет Совбезу ООН по устранению предпосылок для глобальной войны

Президент РФ Владимир Путин считает, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН должны подать пример в устранении предпосылок для глобальной войны.

"Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны-основательницы ООН. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества", - приводит "Интерфакс" слова Путина во время выступления с Посланием Федеральному Собранию.

Эти страны, по словам главы государства, прежде всего, должны начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений.

"Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю", - отметил Путин.