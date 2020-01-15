Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации". Документ опубликован на сайте Кремля.

В рабочей группе будет три сопредседателя: председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Готовить предложения по поправкам в Основной закон будут более семидесяти представителей самых разных профессий. Среди них, например, не только юристы и парламентарии, в том числе и главы региональных заксобраний, но и руководители благотворительных фондов Елена Альшанская и Лев Амбиндер, глава центрального штаба движения "Волонтеры победы" Ольга Амельченкова, представители ОНФ, предпринимательских объединений и профсоюзов, руководители ветеранских организаций, известные медики - Лео Бокерия и Леонид Рошаль, спортсмены (в их числе двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева), деятели культуры (глава "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, гендиректор "Государственной Третьяковской галереи" Зульфия Трегулова, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, худрук театра Et Сetera Александр Калягин, актер Владимир Машков) и музыканты (пианист Денис Мацуев), атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, руководство национально-культурных автономий и другие общественные деятели.