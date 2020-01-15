Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру на должность председателя правительства. Это глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Глава государства провел рабочую встречу с Мишустиным, где сделал соответствующее кадровое предложение, сообщили в пресс-службе Кремля. Мишустин согласился, и тогда Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение нижней палаты парламента.

Напомним, что сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке. Президент поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Завтра должно было состояться первое в этом году заседание правительства. Сегодня вечером было объявлено, что оно переносится.