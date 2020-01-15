Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

Новости

В Госдуме назвали отставку кабмина реализацией запроса на перемены 18:29
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко 18:25
Из Австрии экстрадирован обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году 18:11
Тамбовские ученые помогут технике работать при минус 70 18:10
УЕФА назвал команду 2019 года 18:09
Эксперт: у Lada 4x4 уникальный набор потребительских характеристик 18:00
В немецкую армию набрали более 13 тысяч детей 17:56
Участники конференции по Ливии представят итоговый документ в СБ ООН 17:48
СМИ: Меган Маркл отказалась общаться с Елизаветой II 17:48
В Заполярье задержан врач, доверивший студентам ампутацию ноги 17:44
В ГД не ожидают ущерба от отставки правительства для реализации Послания 17:42
В Нижегородской области спасенного из полыньи лосенка вернули в лес 17:40
В Петербурге побит 45-летний температурный рекорд 17:39
Глава Крыма назвал послание президента "руководством к действию" 17:39
Полиция задержала мужчину, взявшего девушку в заложницы в "Москва-Сити" 17:33
Папа Римский впервые назначил женщину на высокий пост 17:25
Видео: американский самолет "Судного дня" показали изнутри 17:16
В Австрии хотели привести к присяге новобранцев в Маутхаузене 17:12
Курс рубля незначительно снизился на новости об отставке правительства 17:12
Объявлен основной актерский состав сериала по "Властелину колец" 17:10
Россияне стали массово пересаживаться на китайские автомобили 17:00
Песков рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию 16:55
Рязанский: Законы по маткапиталу могут быть приняты в феврале 16:53
СМИ: "Динамо" согласовало переход футболиста Соболева из "Крыльев Советов" 16:51
ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие регионы окажутся в аномальной зоне тепла
Какие регионы окажутся в аномальной зоне тепла
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 19:21
Рубрика: Власть

Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру на должность председателя правительства. Это глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Глава государства провел рабочую встречу с Мишустиным, где сделал соответствующее кадровое предложение, сообщили в пресс-службе Кремля. Мишустин согласился, и тогда Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение нижней палаты парламента.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Путин назначит Медведева замглавы Совбеза

Напомним, что сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке. Президент поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Завтра должно было состояться первое в этом году заседание правительства. Сегодня вечером было объявлено, что оно переносится.

Власть Работа власти Госуправление Президент Правительство Минфин ФНС

Главное сегодня

Правительство России подало в отставку
Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
В Кремле рассказали о расходах на пособия на детей 3-7 лет
Путин поручил кабмину подумать о создании авиакомпании в ДФО
ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году