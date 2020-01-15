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15.01.2020 13:42
Рубрика: Власть

Путин: Парламент должен взять большую ответственность за формирование правительства

Текст: Владимир Кузьмин
Президент Владимир Путин предложил передать Государственной Думе право утверждения состава кабинета министров. Президент же не сможет отклонить эти кандидатуры. Эта инициатива, подчеркнул он, не означает переход к парламентской форме правления - Россия может существовать только при сильной президентской власти.

Сегодня главе государства для назначения председателя правительства необходимо лишь согласие нижней палаты парламента. После этого он сам назначает и премьер-министра, и его заместителей, и министров.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Предлагаю изменить этот порядок, - заявил Путин в Послании Федеральному собранию, - и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению - по представлению председателя правительства - всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц.

Это, считает президент, повысит роль и значение парламента, Государственной Думы, парламентских партий, самостоятельность и ответственность правительства, сделает более эффективным содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти.

- Практически все фракции, представленные в Госдуме, полагают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства, - отметил в Послании президент. - А если взять большую ответственность за формирование правительства - это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса, согласен полностью.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В то же время, уверен Владимир Путин, наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться, просто стабильно существовать в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой, убежден глава государства.

- Поэтому за президентом должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия, - заявил Путин.

Также за президентом должно оставаться прямое руководство Вооруженными Силами и всей правоохранительной системой. Но, внес президент еще одно предложение, назначать руководителей силовых ведомств он сможет только после консультаций с Советом Федерации.

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