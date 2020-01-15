Путин: Парламент должен взять большую ответственность за формирование правительства

Президент Владимир Путин предложил передать Государственной Думе право утверждения состава кабинета министров. Президент же не сможет отклонить эти кандидатуры. Эта инициатива, подчеркнул он, не означает переход к парламентской форме правления - Россия может существовать только при сильной президентской власти.

Сегодня главе государства для назначения председателя правительства необходимо лишь согласие нижней палаты парламента. После этого он сам назначает и премьер-министра, и его заместителей, и министров.

- Предлагаю изменить этот порядок, - заявил Путин в Послании Федеральному собранию, - и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению - по представлению председателя правительства - всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц.

Это, считает президент, повысит роль и значение парламента, Государственной Думы, парламентских партий, самостоятельность и ответственность правительства, сделает более эффективным содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти.

- Практически все фракции, представленные в Госдуме, полагают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства, - отметил в Послании президент. - А если взять большую ответственность за формирование правительства - это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса, согласен полностью.

В то же время, уверен Владимир Путин, наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться, просто стабильно существовать в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой, убежден глава государства.

- Поэтому за президентом должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия, - заявил Путин.

Также за президентом должно оставаться прямое руководство Вооруженными Силами и всей правоохранительной системой. Но, внес президент еще одно предложение, назначать руководителей силовых ведомств он сможет только после консультаций с Советом Федерации.